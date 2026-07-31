محافظ أسوان لأهالي العدوة: نعمل على حل مشاكل المواطنين وسرعة تلبية مطالبهم

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على عقد لقاء جماهيرى موسع مع أهالى قرية العدوة التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى بمركز إدفو للإستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والتعرف عن قرب على مشاكلهم وشكاواهم، والعمل على وضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك فى حضور النائب مصطفى جابر عوض عضو مجلس الشيوخ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، وشوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو. فضلاً عن القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية.

تواصل مباشر مع المواطنين

ويأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الجماهيرية التى يحرص محافظ أسوان على تنظيمها بمختلف القرى والنجوع، تنفيذاً للنهج الذى أرساه لرئيس الجمهورية ، والقائم على التفاعل والإلتحام المباشر بالمواطنين، وتعريفهم بما تنفذه الدولة من مشروعات تنموية وخدمية تسهم فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الحياة ، وهو ما تستهدفة رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى .

مطالب الأهالى

كما استعرض الأهالى عدداً من المطالب والاحتياجات فى قطاعات الشباب والرياضة والصرف الصحى والصحة وغيرها من المطالب العامة ، مؤكدين ثقتهم فى استمرار جهود الدولة لاستكمال مسيرة التنمية.

إشادة بزيارة المحافظ

ووجه أهالى القرية الشكر للمهندس عمرو لاشين على زيارته الميدانية وحرصه على التواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، مؤكدين أن هذا النهج يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم.

جسد اللقاء الجماهيرى بقرية العدوة نموذجاً للتواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، حيث عبر الأهالى عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على الإنجازات التى تحققت من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدين تطلعهم إلى استكمال باقى المشروعات، فى ظل المتابعة الميدانية المستمرة من محافظ أسوان لها ليجنوا ثمارها فى القريب العاجل .