الهلال الأحمر يواصل جهوده التنموية بقافلة شاملة لخدمة أهالي بحر البقر بالشرقية

أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة تنموية متكاملة بقرية بحر البقر بمحافظة الشرقية؛ لتقديم حزمة متنوعة من الخدمات الصحية والتنموية والإغاثية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز جودة الحياة والوصول بالخدمات الإنسانية إلى مختلف المحافظات.

وشملت القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي في تخصصات: الباطنة، العظام، الجلدية، الأطفال، إلى جانب صرف العلاج مجانًا للمستفيدين، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية للأهالي وتلبية احتياجاتهم الطبية.

وفي مجال الصحة المجتمعية، نفذت فرق الهلال الأحمر المصري جلسات توعوية تفاعلية للكبار والأطفال، إلى جانب جلسات للمشورة والتوعية الغذائية للأمهات، كما أجرت تقييمًا للحالة التغذوية للأطفال للكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى متابعة لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وتضمنت القافلة أيضًا توزيع سلال غذائية وحقائب للنظافة الشخصية على الأهالي، في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز ممارسات النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

وشهدت القافلة إقبالًا من الأهالي، بما يعكس أهمية الخدمات المقدمة، ويؤكد استمرار الهلال الأحمر المصري في تنفيذ القوافل التنموية والصحية، بما يسهم في نشر الوعي الصحي، وتقديم خدمات إنسانية متكاملة، ودعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.