الزمالك يبدأ غدًا فترة الإعداد للموسم الجديد.. تفاصيل

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدًا السبت، فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، في إطار التحضيرات لانطلاق المنافسات المقبلة.

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وكان الجهاز الفني قد أخطر اللاعبين بموعد انطلاق التدريبات، بعد الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي لجميع عناصر الفريق، بهدف الوقوف على جاهزيتهم البدنية والطبية قبل بدء فترة الإعداد الرسمية.

ويأتي انطلاق فترة الإعداد ضمن خطة الزمالك لتجهيز الفريق بأفضل صورة قبل بداية الموسم الجديد، وسط ترقب جماهير القلعة البيضاء لما سيقدمه الفريق في المرحلة المقبلة.