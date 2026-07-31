مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور إلى المرحلة التالية من رحلة التعليم العالي، وهي تنسيق القبول بالجامعات.

وتشير توقعات عدد من خبراء التعليم إلى أن الحد الأدنى للقبول في عدد من الكليات قد يتراجع مقارنة بالعام الماضي، في ضوء مؤشرات المجاميع العامة للطلاب هذا العام.

الطلاب

وبين التوقعات والانتظار، يترقب مئات الآلاف من الطلاب انطلاق أعمال التنسيق، أملاً في الالتحاق بالكليات التي تتوافق مع رغباتهم ومجاميعهم، وسط متابعة دقيقة لما ستسفر عنه الحدود الدنيا للقبول في مختلف القطاعات الجامعية.

كشف رفعت فياض المتخصص في ملف التعليم، أسباب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 في وقت متأخر من الليل، مؤكدًا أن الأمر لم يكن عشوائيًا، وإنما جاء بهدف توصيل رسالة بأن الثانوية العامة أصبحت شهادة عادية، ويجب تقليل حالة التوتر والقلق المرتبطة بها.

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن النتيجة لم تُعلن عبر مؤتمر صحفي، وإنما جرى اعتمادها وإعلانها بصورة مشابهة لإعلان نتائج الدبلومات الفنية.

وأضاف أن نسبة النجاح العامة هذا العام بلغت 75.1%، مقارنة بـ 79.2% في العام الماضي، أي بانخفاض يقترب من 4.1%، مؤكدًا أن هذا التراجع ظهر في الشعب الثلاث: الأدبي، وعلمي علوم، وعلمي رياضة.

وأشار إلى أن من الملاحظات اللافتة هذا العام عدم وجود أوائل مكررين، حيث جاء ترتيب الأوائل من الأول حتى العاشر دون أي تكرار للمراكز.

الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات

وأكد رفعت فياض أن طلاب الثانوية العامة لا ينبغي أن يشعروا بالقلق بشأن التنسيق، مشددًا على أن الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات سيتراجع مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الانخفاض سيكون متقاربًا مع نسبة تراجع المجاميع هذا العام، وقد تصل نسبة التراجع في التنسيق 2%.

وأضاف فياض، أن انخفاض أعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة سيؤدي إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة، مؤكدًا أن التنسيق سيتحرك إلى أسفل مقارنة بالعام الماضي.

وأعربت حسناء عمرو، الأولى على شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة، عن سعادتها الكبيرة بعد إعلان النتيجة، مؤكدة أنها كانت تتوقع التفوق منذ انتهاء الامتحانات، لأنها كانت تشعر بأنها أدت جميع المواد بشكل جيد، وكانت تدعو الله باستمرار أن يحقق لها ما تتمناه.

وقالت حسناء ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إنها كانت واثقة من نفسها بعد كل امتحان، موضحة: "أنا كنت بذاكر كويس جدًا، وكنت حاسة إني مقفلة الامتحانات، فكنت بدعي ربنا كتير وكنت متوقعة أطلع الأولى، أنا نقصت نص درجة بس والحمدالله."

وأضافت أن سر تفوقها كان التوفيق من الله أولًا، ثم الاجتهاد، مؤكدة أنها كانت تخرج من كل امتحان وهي راضية عن أدائها، ولم تكن تشغل نفسها بأي شيء سوى الدعاء والثقة في ربنا.

وعن اللحظات الأولى بعد إعلان النتيجة، أوضحت حسناء، أن وزير التربية والتعليم تواصل مع أسرتها لتهنئتهم، قائلة: "الوزير كلم ماما وبارك لنا، وأنا وقتها كنت بتكلم مع نفسي من الفرحة."

وأكدت الأولى على شعبة علمي رياضة ، أنها تتمنى الالتحاق بكلية الهندسة، مشيرة إلى أنها تميل للتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، لكنها لم تحدد القسم بشكل نهائي حتى الآن، موضحة: “نفسي أدخل هندسة إن شاء الله، وممكن أتخصص في حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا، ولسه هشوف التخصص المناسب بعد كده.”