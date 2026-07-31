التعليم العالي تنشر دليل التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وقواعد القبول

استعدادًا لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2026/2027، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بمواصلة إتاحة المواد التوعوية والإرشادية التي تساعد طلاب الثانوية العامة على الاستخدام الصحيح لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريفهم بكافة الإجراءات التي تضمن تسجيل رغباتهم بسهولة ويسر، إلى جانب توضيح بعض قواعد القبول التي تهم الطلاب خلال أعمال التنسيق.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تواصل تنفيذ حملتها الإعلامية لتوعية طلاب الثانوية العامة، من خلال نشر سلسلة من الأدلة الإرشادية المبسطة التي تتناول مختلف الموضوعات المتعلقة بالتنسيق الإلكتروني، بما يساعد الطلاب على التعرف على خطوات وإجراءات التنسيق بصورة واضحة، فضلًا عن التعريف بأبرز قواعد القبول التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أن أول هذه الأدلة يتناول كيفية التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، وأماكن الحصول على الخدمة، وآلية الدخول إلى الموقع، بالإضافة إلى عدد من قواعد القبول الخاصة بأوائل الثانوية العامة، والطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية لغات (الفرنسية – الألمانية).

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والاعتماد على الموقع الإلكتروني للوزارة، وموقع التنسيق الإلكتروني، والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الصحيحة الخاصة بالتنسيق.

وجاء الدليل الإرشادي على النحو التالي:

س1: كيف يتم التنسيق بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

• يتم عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني"، وهي خدمة مجانية متاحة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

س2: ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

س3: كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني؟

• يتم الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

س4: ما عدد الرغبات المتاحة أمام الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني؟

• يتيح الموقع للطالب تسجيل (75) رغبة.

س5: هل يمكن للطالب طباعة الرغبات بعد الانتهاء من تسجيلها؟

• نعم، يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال يتضمن رقمًا محددًا وتاريخ وساعة التسجيل، أو الاحتفاظ بنسخة إلكترونية منها للرجوع إليها عند الحاجة.

س6: هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل؟

• نعم، يمكن تعديل الرغبات أكثر من مرة خلال الفترة المحددة للتسجيل، ويتم اعتماد آخر تعديل قام به الطالب قبل غلق المرحلة.

س7: هل يوجد استثناء لأوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافي؟

• نعم، يتم توزيع أوائل الثانوية العامة وعددهم (1500) طالب على مستوى الجمهورية (500 علوم – 500 رياضيات – 500 أدبي)، وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، استثناءً من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

• كما يُعفى هؤلاء الطلاب من المصروفات الدراسية بالبرامج العامة بعد الفرقة الأولى، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة حال حصولهم على تقدير "ممتاز" في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

س8: كيف يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية لغات (الفرنسية – الألمانية)؟

• يتم قبولهم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية أو الألمانية ببعض كليات الجامعات الحكومية، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة، وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن (65%)، وطبقًا للأعداد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار نشر الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية تباعًا؛ لمساعدة الطلاب على التعرف على جميع إجراءات وقواعد التنسيق الإلكتروني، بما يضمن إتمام عملية تسجيل الرغبات بصورة صحيحة.