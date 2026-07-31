انقلاب تريلا محملة بالملح على طريق سيوة – أبوشروف في مطروح

شهد طريق سيوة – أبوشروف، بمنطقة الصوب، انقلاب سيارة نقل ثقيل (تريلا) محملة بالملح، دون وقوع أي إصابات.

توخى الحذر

وناشدت الجهات المعنية في مطروح جميع السائقين بتهدئة السرعة والانتباه عند الاقتراب من موقع الحادث، وعدم محاولة تجاوز المنطقة إلا بحذر شديد، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

ويُهيب المسؤولون بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة المرورية وتجنب السرعات الزائدة، خاصة في محيط موقع الحادث، متمنين السلامة لجميع مستخدمي الطريق.