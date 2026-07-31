مصرع شابين في انهيار سقف منزل بمرسى مطروح

لقي شابان مصرعهما، اليوم، إثر انهيار سقف منزل بمنطقة سيدي حنيش شرق مدينة مرسى مطروح.

بلاغ بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانهيار سقف خرساني على عاملين أثناء تواجدهما بمنطقة سيدي حنيش، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

اسماء ضحايا الحادث

وبالفحص، تبين مصرع علاء خيرت عبد الحفيظ، 18 عامًا، من محافظة سوهاج، ومحمد المصري، 19 عامًا، من محافظة القاهرة، متأثرين بإصاباتهما الناتجة عن انهيار السقف.

وتم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.