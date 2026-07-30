قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. ونثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط.. ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع الصراع
سداد مخالفات المرور أونلاين 2026.. خطوات الاستعلام والدفع بسهولة
اخبار السيارات | نيسان جوك 2027 تباع بهذه المواصفات.. شاهد.. أودي Q9 موديل الرياضية.. ميتسوبيشي باجيرو تظهر لأول مرة
تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
محمد عبد المنعم يعود لتدريبات نيس.. والنادي : «المصري بتاعنا رجع»
مفاجأة مدوية.. آرني سلوت يدخل حسابات الأهلي السعودي
التعليم تنفي إعلان جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026..وتؤكد:انتظروه قريبا
التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة
متغيرات سوق العمل تعيد رسم خريطة كليات القمة.. هل انتهى عصر التنسيق التقليدي؟
آخر موعد للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية.. الأسعار رسمياً
قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للساعات قبل الهواتف! سامسونج تقلب الموازين وتطلق تحديثها الأمني الجديد

تحديثات الأمان الجديدة
تحديثات الأمان الجديدة
لمياء الياسين
نتيجة الثانوية العامة 2026

عادةً ما تُصدر سامسونج تحديثات الأمان الجديدة لهواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية أولاً، ثم لأجهزتها القابلة للارتداء، إلا أن ما حدث هذا الشهر هو أن الأمور اتخذت منحىً غير متوقع، حيث تم إطلاق تحديث الأمان لشهر يوليو 2026 لسلسلة Galaxy Watch 8 وGalaxy Watch 7 قبل إصداره لسلسلة Galaxy S26.

يتوفر الآن أحدث تحديث أمني لعشرات أجهزة Galaxy من مختلف الفئات، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء. وإليك قائمة بأجهزة Galaxy التي ستتلقى التحديث الأمني ​​لشهر يوليو 2026.

تحديث الأمان لشهر يوليو 2026

تحديث الأمان لشهر يوليو 2026 لأجهزة Galaxy:

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 26، إس 26 بلس، إس 26 ألترا
جالاكسي S25، S25+، S25 ألترا، S25 FE، S25 إيدج.

جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي.
جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا.
 

سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي

جالاكسي زد فولد 7.
جالاكسي زد فليب 7.
جالاكسي زد فليب 7 إف إي.
جالاكسي زد فولد 6.
جالاكسي زد فليب 6.
جالاكسي زد فولد 5.
جالاكسي زد فليب 5.
جالاكسي زد فولد 4.
جالاكسي زد فليب 4.


سلسلة Galaxy A وM

جالاكسي A57، A56، A55، A54
جالاكسي A35، A33
جالاكسي A27، A26، A25
هواتف جالاكسي A17، A16، A15
جالاكسي إم 34.


سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا.
جالاكسي تاب إس 10 لايت، تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا.
جالاكسي تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس
جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا.
جالاكسي تاب إس 9 إف إي، تاب إس 9 إف إي بلس
جالاكسي تاب أكتيف 5.

سلسلة ساعات جالاكسي

ساعة جالاكسي 8.
ساعة جالاكسي 8 كلاسيك.
ساعة جالاكسي 7.
ساعة جالاكسي ووتش ألترا.
ساعة جالاكسي 6.
ساعة جالاكسي ووتش 6 كلاسيك.


ورغم ذلك، لا تزال هناك العديد من أجهزة جالاكسي تنتظر تحديث الأمان لشهر يوليو.

على الرغم من أن التحديث لا يُضيف أي تغييرات بصرية أو ميزات جديدة، إلا أنه يظلّ هامًا لأنه يُعالج عشرات الثغرات الأمنية لحماية جهازك. 

تحديث الأمان Galaxy Watch 7 Galaxy S26 أجهزة Galaxy الأجهزة اللوحية الهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

تقديم كلية الشرطة 2026

آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2026.. الشروط والأوراق

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار الآن..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد