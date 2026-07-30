للساعات قبل الهواتف! سامسونج تقلب الموازين وتطلق تحديثها الأمني الجديد

عادةً ما تُصدر سامسونج تحديثات الأمان الجديدة لهواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية أولاً، ثم لأجهزتها القابلة للارتداء، إلا أن ما حدث هذا الشهر هو أن الأمور اتخذت منحىً غير متوقع، حيث تم إطلاق تحديث الأمان لشهر يوليو 2026 لسلسلة Galaxy Watch 8 وGalaxy Watch 7 قبل إصداره لسلسلة Galaxy S26.

يتوفر الآن أحدث تحديث أمني لعشرات أجهزة Galaxy من مختلف الفئات، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء. وإليك قائمة بأجهزة Galaxy التي ستتلقى التحديث الأمني ​​لشهر يوليو 2026.

تحديث الأمان لشهر يوليو 2026

تحديث الأمان لشهر يوليو 2026 لأجهزة Galaxy:

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 26، إس 26 بلس، إس 26 ألترا

جالاكسي S25، S25+، S25 ألترا، S25 FE، S25 إيدج.

جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي.

جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا.



سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي

جالاكسي زد فولد 7.

جالاكسي زد فليب 7.

جالاكسي زد فليب 7 إف إي.

جالاكسي زد فولد 6.

جالاكسي زد فليب 6.

جالاكسي زد فولد 5.

جالاكسي زد فليب 5.

جالاكسي زد فولد 4.

جالاكسي زد فليب 4.



سلسلة Galaxy A وM

جالاكسي A57، A56، A55، A54

جالاكسي A35، A33

جالاكسي A27، A26، A25

هواتف جالاكسي A17، A16، A15

جالاكسي إم 34.



سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا.

جالاكسي تاب إس 10 لايت، تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا.

جالاكسي تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس

جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا.

جالاكسي تاب إس 9 إف إي، تاب إس 9 إف إي بلس

جالاكسي تاب أكتيف 5.



سلسلة ساعات جالاكسي

ساعة جالاكسي 8.

ساعة جالاكسي 8 كلاسيك.

ساعة جالاكسي 7.

ساعة جالاكسي ووتش ألترا.

ساعة جالاكسي 6.

ساعة جالاكسي ووتش 6 كلاسيك.



ورغم ذلك، لا تزال هناك العديد من أجهزة جالاكسي تنتظر تحديث الأمان لشهر يوليو.

على الرغم من أن التحديث لا يُضيف أي تغييرات بصرية أو ميزات جديدة، إلا أنه يظلّ هامًا لأنه يُعالج عشرات الثغرات الأمنية لحماية جهازك.