مشروب ساخن غير متوقع يعالج تكيس المبايض

تعد متلازمة تكيس المبايض من المشكلات الصحية التي تعانى منها الكثير من الفتيات والنساء.

ووفقا لما جاء في موقع draxe فإن مشروب النعناع يلعب دور كبير في تخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض.

أظهرت بعض الدراسات أن شاي النعناع مفيد لمتلازمة تكيس المبايض ، وهي حالة تصيب النساء وتتميز بزيادة مستويات الهرمونات الذكرية ويعود ذلك إلى تأثيراته المضادة للأندروجينات، مما يساعد على خفض مستويات هرمون التستوستيرون للحفاظ على توازن الهرمونات .

أظهرت دراسة نُشرت عام ٢٠١٠ في مجلة أبحاث العلاج بالنباتات أن شرب شاي النعناع الأخضر يُمكن أن يُخفض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ ويُحسّن التقييم الذاتي للشعرانية، أو نمو الشعر غير المنتظم، لدى النساءوكما أظهرت دراسة أُجريت على الحيوانات أن شرب شاي النعناع الفلفلي أدى إلى انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الفئران مقارنةً بمجموعة ضابطة، مما يُشير إلى أنه قد يكون مفيدًا لمن يُعانين من متلازمة تكيس المبايض.