العملات الأجنبية.. اليورو والدولار في تعاملات مساء اليوم.. تفاصيل

استقرت اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه على مستوي البنوك العاملة في مصر مساء اليوم الخميس 30-7-2026.

العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تعاملات العملات الأجنبية ثباتا من داخل السوق الرسمية دون تغير.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 51.07 جنيها للشراء و51.21 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 58.6 جنيها للشراء و 58.77 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 68.42 جنيها للشراء و68.6 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 36.37 جنيها للشراء و 36,47 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.4 جنيها للشراء و 7.86 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.35 جنيها للشراء و 5.35 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.31 جنيها للشراء و 5.33 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

ووصل سعر الفرنك السويسري 62.85 جنيها للشراء و 63.02 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 31.36 جنيها للشراء و 31.45 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 7.56 جنيها للشراء و 7.58 جنيها للبيع.