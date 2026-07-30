الأردن يستنكر هجوم ميناء دمياط ويعلن تضامنه الكامل مع مصر

أعربت المملكة الأردنية الهاشمية، الخميس، عن إدانتها للهجوم الذي استهدف ميناء دمياط باستخدام طائرة مسيرة، وأسفر عن اندلاع حريق على متن سفينتين داخل الميناء.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان رسمي، تضامن الأردن الكامل مع جمهورية مصر العربية، ودعمه للإجراءات التي تتخذها القاهرة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت، الخميس، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع على متن سفينتين داخل ميناء دمياط في 29 تموز 2026 نتج عن هجوم بطائرة مسيرة.

وأضافت الرئاسة أن الجهات المختصة باشرت التحقيق فور وقوع الحادث، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على المصالح الوطنية.