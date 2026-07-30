الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل اختلاس أموال بواسطة مسئول بنك وآخرين

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 6 متهمين لمحكمة الجنايات من ضمنهم موظف كبير ببنك شهر واثنين بشركة كبري لصناعة البتروكيماويات للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي ٣٩ مليون جنيه واستمعت النيابة الي شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية.

يشهد بأن تحرياته دلته إلى استيلاء المتهم الأول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها ٢١٦٥٩٢٠٠ جنيها واحد وعشرين مليونا وستمائة وتسعة وخمسين ألفا ومائتي جنيها"المملوك للبنك جهة عمله بالاشتراك مع باقي المتهمين - ؛ إذ قدّم لجرمه باختلاسه أربعة دفاتر شيكات فئة ٤٨ شيك صادرة لصالح الشركتين خاصة الشهود من السادس وحتى الثامن بموجب طلبات استصدار دفاتر الشيكات ونماذج استلام منسوبة لهما، وأعقب ذلك تزویره مستندات رهن الأوعية الادخارية الخاصة بكل منهما والشهود (من السادس وحتى الثالثة عشر) - عملاء البنك جهة عمله - نظير حصول كل من الشاهدين سالفي الذكر والمتهمة الثانية على عدد ١٥ مرابحة وقرض واحد بإجمالي قيمة المبني الف البيان، وأنه بإيداع مبالغ القرض والمرابحات المار بيانها في حسابات الشاهدين السادس والسابع والمتهمة الثانية أجرى عدة عمليات تحويل داخلية بموجب طلبات تحويل مدينة بتوقيعات مزورة للشاهدين سالفي الذكر خصمًا من حساباتهم لصالح حسابات "الشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم - خاصة المتهم السادس- كما سحبَ عدد (٤١) شيكا - من ضمن الدفاتر السابق اختلاسه لها - لصالح الشركة سالفة الذكر، والمتهمين الثالث والرابع والخامس والذي تحصل على قيمتها نقدًا منهم . لاحقًا مع علمهم بذلك لارتباطه بكل منهم بعلاقات عمل وقرابة.