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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المحسوسة 42 درجة .. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، إن البلاد بدأت تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يرفع درجات الحرارة المحسوسة بنحو 3 درجات عن القيم المسجلة.

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ارتفاع تدريجي وذروة الحرارة السبت والأحد

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى تسجل اليوم نحو 37 درجة مئوية، على أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 37 و39 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 42 درجة، خاصة يومي السبت والأحد، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

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وأكدت أن زيادة الرطوبة تؤدي إلى ارتفاع الإحساس بحرارة الطقس، حتى في حال عدم تسجيل درجات حرارة قياسية، ما يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

أمواج البحر المتوسط تصل إلى 2.5 متر

وحذرت غانم من ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى نحو 2.5 متر، مشيرة إلى أن اضطراب حركة البحر قد يؤدي إلى إغلاق بعض الشواطئ، وفقًا لتقديرات الجهات المختصة وظروف كل منطقة.

ودعت المصطافين إلى متابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، والالتزام بإرشادات السلامة، وعدم النزول إلى البحر في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الأمواج أو صدور قرارات بمنع السباحة.

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نصائح لتجنب الإجهاد الحراري

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بالإكثار من شرب المياه والسوائل والمرطبات، للحد من مخاطر الإجهاد الحراري والجفاف خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

كما شددت على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مع الحرص على ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

موجة حارة في دول المغرب العربي

وأشارت غانم إلى أن دول المغرب العربي تشهد أيضًا موجة شديدة الحرارة تستمر لأكثر من أسبوع، في ظل تأثر مناطق مختلفة بكتل هوائية حارة وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن شواطئ المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، مثل دمياط والعريش، تكون أكثر أمانًا مقارنة ببعض المناطق الأخرى، مع ضرورة متابعة حالة البحر والتعليمات المحلية قبل التوجه إلى الشواطئ.

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انخفاض تدريجي بداية من الثلاثاء

وأكدت أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع تحسن نسبي في الأجواء وتراجع حدة الموجة الحارة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة ستبدأ في الانخفاض بصورة أكثر وضوحًا مع الاقتراب من منتصف شهر سبتمبر، بما يسهم في تراجع الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وتحسن الأجواء تدريجيًا.

الأرصاد الجوية

تشهد البلاد خلال فصل الصيف ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن القيم المسجلة فعليًا. وتصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرات دورية لمتابعة حالة الطقس، والتحذير من الظواهر الجوية المؤثرة، خاصة موجات الحر وارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.

الأرصاد موجة شديدة الحرارة ارتفاع الرطوبة الرطوبة

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