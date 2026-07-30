الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

على الرغم من طرح عدد كبير من الأعمال السينمائية خلال الموسم الصيفي، الآن أن شهر أغسطس من المقرر أن يحمل العديد من الأفلام السينمائية إلى الجمهور، نرصدها لكم فى السطور التالية:

الجواهرجي

الفيلم من المقرر أن يطرح في جميع دور العرض المصرية والعربية اعتبارًا من 5 أغسطس القادم.

فيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويُعد أحد أبرز الأفلام المنتظرة خلال موسم صيف 2026، خاصة مع عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد سنوات من النجاحات التي جمعتهما على الشاشة.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من لبلبة وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد.

محمود الثاني

لفيلم "محمود التاني" بطولة أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، كارولين عزمي، جنا الأشقر،تامر هجرس تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار.

ومن المقرر طرحه فى السينمات يوم 13 أغسطس القادم، وهذا ليس التعاون الأول ما بين أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي وإياد صالح، وطارق الجنايني، حيث سبقوا وأن تعاونوا معا في فيلم "الحريفة"، ونجحوا في تحقيق نجاح كبير.





الست لما

كما يطرح فى السينمات فيلم"الست لما" ، فى منتصف شهر أغسطس القادم.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول الإعلامية دينا الكردي، التي تتولى إدارة مركز متخصص في تمكين المرأة، وتطلق حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم السيدات ومساندتهن في مواجهة الخلافات الزوجية ومشكلات غياب التفاهم، لتثير الحملة حالة من الجدل والانقسام بين مؤيدين ومعارضين.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ورحاب الجمال، إلى جانب محمود البزاوي، وهو من تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج محمد السبكي.