أقل من مليون جنيه.. 5 سيارات هاتشباك 2026 في مصر | أسعار وصور ومواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جاك S2 ، وسوزوكى التو، وسيات ابيزا، وسوزوكى اسبريسو، وسوزوكى سويفت .

سوزوكى اسبريسو موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وبها قوة 67 حصان، وتحتاج إلي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 27 لتر، وعزم دوران 90 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى اسبريسو موديل 2026

تباع سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

سوزوكى التو موديل 2027

تستمد سيارة سوزوكى التو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وبها قوة 66 حصان، وبها خزان وقود سعة 27 لتر، وعزم دوران 89 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس مانيوال .

سوزوكى التو موديل 2027

تتوافر سيارة سوزوكى التو موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 535 ألف جنيه .

جاك S2 موديل 2026

خزان وقود سيارة جاك S2 موديل 2026 يصل إلي 42 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 113 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك S2 موديل 2026

يصل سعر سيارة جاك S2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 760 ألف جنيه .

سيات ابيزا موديل 2026

عزم دوران سيارة سيات ابيزا موديل 2026 يصل إلي 200 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيات ابيزا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 259 ألف جنيه .

سوزوكى سويفت موديل 2026

تصل سرعة سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 القصوي إلي 165 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 81 حصان، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى سويفت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 905 ألف جنيه .