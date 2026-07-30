لماذا ندفع ثمن مقايسة وتكلفة تركيب كاملة لعداد الكهرباء المؤقت

يتساءل الكثير من المواطنين عن سبب إلزامهم بدفع القيمة الكاملة للمقايسة وتكاليف التركيب عند تقديمهم على "عداد الكهرباء الكودي المؤقت"، معتبرين أنه إجراء مؤقت لا يستوجب دفع كلفة كاملة.

أسباب دفع مقايسة الكهرباء كاملة للعداد الكودي

كشفت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أن الجهات المعنية بوزارة الكهرباء وضحت هذا الأمر بشكل قاطع ومباشر بناءً على 3 أسباب فنية وقانونية رئيسية:

1. تكلفة المهمات الفنية والجهد الهندسي (نفس التجهيزات بالكامل):

العداد الكودي المؤقت ليس جهازاً "فرعياً" أو أقل جودة، بل هو عداد يماثل العداد القانوني (الإسمي) تماماً في كل شيء. عملية تركيبه تتطلب سحب نفس أطوال الكابلات، تركيب نفس المفاتيح الأوتوماتيكية، وبذل نفس الجهد الهندسي والفني من فرق شركة الكهرباء للمعاينة والتركيب والمراقبة لضمان سلامة التوصيلات.

2. إسترداد القيمة (أموالك ليست مهدرة):

المبالغ التي تدفعها اليوم في المقايسة والتركيب هي بمثابة إستثمار طويل الأجل وليست رسوماً ضائعة. عند قيامك بإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع العقار، لن يُطلب منك شراء عداد جديد أو دفع تكاليف تركيب أخرى، سيتم تحويل العداد الكودي الحالي إلى عداد قانوني (إسمي) يحمل إسمك الشخصي مجاناً وبشكل تلقائي.

3. حماية أجهزتك المنزلية (بديل الوصلات العشوائية):

الإعتماد على وصلات التيار العشوائية وغير القانونية (الخلسة) يعرض منزلك لتذبذب مستمر في الجهد الكهربائي، وهو السبب الرئيسي وراء إحتراق الأجهزة المنزلية الحساسة. دفع قيمة المقايسة يضمن لك تركيب أجهزة ومهمات معتمدة ومطابقة للمواصفات الفنية، مما يحمي شبكة بيتك وأجهزتك من أي مخاطر أو حرائق نتيجة الأعطال الكهربائية.



فالعداد الكودي هو تنظيم مالي وفني مؤقت لحين تقنين وضع العقار، لكنه من الناحية الفنية شبكة متكاملة وآمنة تماماً، ودفع قيمته يضمن حقك وحق الدولة، ويؤمن بيتك حتى تحويله لعداد باسمك.