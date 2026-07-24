20 نصيحة للتعامل مع عداد الكهرباء تجنبك المشاكل والغرامات

سلامة عداد الكهرباء مسبوق الدفع وطريقة التعامل معه تجنبك الكثير من المتاعب التي تؤدي أحيانا الي محاضر سرقة وغرامات مالية، لذلك قدمت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عدة نصائح في التعامل مع العداد وهي..

نصائح في التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع

-سلامة التركيب: عند تركيب العداد لأول مرة، يجب التأكد من تثبيته بشكل جيد وتجربة الكارت قبل مغادرة الفني.

-ضبط الوقت والتاريخ: التأكد من ضبط التاريخ والوقت الصحيحين لضمان الشحن الصحيح للشرائح وتفعيل "الأوقات الصديقة" (لا ينقطع التيار في العطلات أو بعد الساعة 5 مساءً).

-إدارة الأحمال: تجنب الأحمال العالية (أكثر من 80 أمبير)، فإذا فصل العداد 3 مرات متتالية بسبب زيادة الحمل، يجب التوجه للشركة لإعادة التشغيل.

-التصرف عند إضاءة لمبة التلاعب: إذا أضاءت لمبة التلاعب في العداد ، إتصل فوراً بـ 121 لإرسال فني وإصلاح العطل دون فقدان الرصيد.

-النظافة بحذر: إستخدم قطعة قماش ناعمة وجافة فقط لمسح الغبار عن واجهة العداد. تجنب إستخدام الماء أو المنظفات السائلة أو المذيبات الكيميائية التي قد تتسرب للداخل وتسبب "ماس كهربائي".

-منع الأجسام المعدنية: لا تضع أي أجسام معدنية أو مغناطيس فوق العداد، لأن ذلك قد يتسبب في خلل بالدوائر الإلكترونية ويؤدي لإضاءة لمبة التلاعب مما يؤدي لغرامة مالية.

-فصل الأجهزة عند الشحن: يُنصح بفصل الأجهزة غير الضرورية عند وضع الكارت في العداد لضمان عدم تأثر العداد بأي "رجمة" كهربائية مفاجئة.

-تجنب "الضغط المتكرر": لا تضغط على زر إستعراض البيانات بشكل متكرر وسريع جداً؛ فهذا قد يؤدي إلى "تهنيج" (تجمد) السوفت وير الخاص بالعداد.

-عدم نقل العداد: يحظر تماماً نقل العداد من مكانه الأصلي بدون تنسيق رسمي مع شركة الكهرباء، لأن ذلك يعتبر تلاعباً يُعرضك للمساءلة.

-الحماية من العوامل الجوية: إذا كان العداد في مكان مكشوف، تأكد من وجود غطاء حماية (صندوق) يحميه من أشعة الشمس المباشرة أو مياه الأمطار.

-فحص "الروزيتا" دورياً: (بالنظر فقط) تأكد من عدم وجود أي علامات تفحم أو تغير في لون الأسلاك عند مدخل العداد، فهذا ينذر بوجود "إرتباط ضعيف" (Loose Connection) يحتاج لتدخل فني.

-إختبار الـ "Leakage" (التسريب): كل فترة، إفصل كل فيش المنزل وراقب النبضات. إذا إستمر العداد في النبض، فهناك تسريب كهربائي في الأسلاك داخل الحائط قد يؤدي لتماس أو تلف العداد .

-تأمين "الأسلاك الخارجية": تأكد أن الأسلاك الداخلة والخارجة من العداد غير مشدودة بقوة، لأن الشد الميكانيكي قد يؤدي بمرور الوقت لخلخلة المسامير الداخلية، مما يسبب شرارة كهربائية (Arcing) داخل العداد.

-منع "الرطوبة الزاحفة": إذا كان العداد قريباً من مواسير مياه أو صرف، تأكد من عزل العداد تماماً؛ فالرطوبة هي العدو الأول للوحة الدوائر المطبوعة (PCB) داخل العداد.

-حماية "برشام الشركة": تأكد من سلامة "الأختام الرصاصية" (البرشام) الموجودة على العداد؛ ففقدان أحدها أو تلفه يعتبر دليل إدانة بالتلاعب حتى لو لم تفعل شيئاً.

-منع "الرجوع" الكهربائي: إذا كان لديك مولد كهربائي خاص أو "Inverter"، تأكد تماماً من وجود مفتاح قلاب (Changeover) يمنع رجوع التيار من المولد إلى العداد، لأن ذلك يؤدي لإحتراق بوردة العداد فوراً.

) التهوية وعدم التغطية: لا تقم بدهان العداد بالبويات أو تغطيته بملصقات (ستيكر) زينة، فالمواد الكيميائية في الدهان قد تتفاعل مع البلاستيك، والملصقات قد ترفع درجة حرارته.

-تجنب "التعليق العشوائي": لا تقم بتعليق أي مفاتيح أو أسلاك أو أغراض منزلية على جسم العداد أو المواسير الموصلة له، لأن أي ثقل زائد قد يسبب ميلاً في العداد يؤدي لفصل التيار أوتوماتيكياً (حماية ضد الميل).

-التفتيش الدوري للشركة: اسمح لموظفي الشركة بفحص العداد عند الطلب؛ منعهم أو إخفاء العداد خلف ديكورات خشبية دائمة يعتبر مخالفة صريحة لقواعد السلامة والقانون.