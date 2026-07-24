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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع بدء تداولات اليوم الجمعة 24-7-2026 مستوى السوق الرسمية.

الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار؛ ثابتًا في أول تعاملات نهاية الأسبوع الجارى.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيها للشراء و 51.13 جنيها للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيها للشراء و51.35 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني،فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، الإسكندرية، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار

الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، مصر، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، التعمير والاسكان، المصري الخليجي،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر 

وبلغ أعلي سعر دولار 51.34 جنيها للشراء و 51.44 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في بنكي نكست و HSBC.

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