قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتحية العسكرية.. ترامب يستقبل جثامين جنود أمريكيين قُتلوا في الهجوم الإيراني| صور
في ذروة الموجة الحارة.. أعراض لا تتجاهلها لضربة الشمس والإجهاد الحراري
بعد قرار الحكومة.. شروط الحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
تزويج الابن أم أداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء توضح أيهما أولى شرعا
"هنا القاهرة" من الشاشة.. قصة حلم أضاء بيوت المصريين وصنع ذاكرة أمة
نقلة بحثية جديدة.. «الزراعة» والهند تتعاونان لإنتاج سلالات أعلى إنتاجية ومقاومة للأمراض
قادما من بريطانيا ..الجيش الأمريكي يستخدم سلاحا جديدا لأول مرة ضد إيران
دعاء الحر الشديد .. ردده الآن لعل الله يجعلك من عتقاءه من النار
التعليم العالي تُهيب بسرعة التسجيل.. رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2026
إجازة رسمية قريباً.. موعد المولد النبوي الشريف 2026
«أكسيوس» عن مسؤول أمريكي: إيران تسعى لاستخدام الحوثيين لفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر
أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع متوسط سعر الدولار إلى 51.35 جنيه اليوم .. وبنك الكويت الوطني يسجل أعلى سعر للشراء

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، ليسجل نحو 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر لشراء الدولار عند 51.35 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.45 جنيه، فيما سجلت بنوك أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والشركة المصرفية الدولية (CIB) سعر 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر الدولار 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع، بينما سجل في بنكي نكست وHSBC نحو 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.


كما استقر سعر الدولار عند 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها الأهلي المصري، والعربي الإفريقي الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري العربي، والتنمية الصناعية، والمصرف العربي، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان.


وسجل الدولار في بنك مصر نحو 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك بيت التمويل الكويتي 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.


وفي بنوك فيصل الإسلامي، وأبوظبي التجاري، والبركة، وأبوظبي الأول، سجل الدولار 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع، فيما بلغ في كريدي أجريكول 51.24 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع.


وسجل الدولار في ميد بنك نحو 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.
وعلى الجانب الآخر، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على أقل سعر لبيع الدولار، ليسجل 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.


أما في البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر الدولار 51.28 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

الدولار سعر الدولار اسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

حالة الطقس

الحرارة تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من الشبورة وارتفاع الأمواج بخليج السويس

ترشيحاتنا

نزلات البرد

برد الصيف .. التكييف وتقلبات الحرارة يرفعان خطر الإصابة

صورة ارشيفية

المانجو كنز غذائي بشرط الاعتدال .. خبيرة تكشف الكمية المناسبة وتحذر من الإفراط

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة.. تفاصيل خطة تطوير منظومة الدعم ومنافذ صرف السلع

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد