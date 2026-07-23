ارتفاع متوسط سعر الدولار إلى 51.35 جنيه اليوم .. وبنك الكويت الوطني يسجل أعلى سعر للشراء

ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، ليسجل نحو 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر لشراء الدولار عند 51.35 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.45 جنيه، فيما سجلت بنوك أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والشركة المصرفية الدولية (CIB) سعر 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر الدولار 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع، بينما سجل في بنكي نكست وHSBC نحو 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.



كما استقر سعر الدولار عند 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها الأهلي المصري، والعربي الإفريقي الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري العربي، والتنمية الصناعية، والمصرف العربي، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان.



وسجل الدولار في بنك مصر نحو 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك بيت التمويل الكويتي 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.



وفي بنوك فيصل الإسلامي، وأبوظبي التجاري، والبركة، وأبوظبي الأول، سجل الدولار 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع، فيما بلغ في كريدي أجريكول 51.24 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع.



وسجل الدولار في ميد بنك نحو 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الآخر، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على أقل سعر لبيع الدولار، ليسجل 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.



أما في البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر الدولار 51.28 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.