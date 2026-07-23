بالتحية العسكرية.. ترامب يستقبل جثامين جنود أمريكيين قُتلوا في الهجوم الإيراني| صور

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مراسم الاستقبال العسكري لجثامين أربعة جنود أمريكيين قُتلوا خلال هجمات إيرانية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، حيث جرت مراسم نقل الجثامين وفق البروتوكول العسكري الأمريكي المعروف باسم "النقل الرسمي المهيب".

ووقف ترامب مؤديًا التحية العسكرية أثناء إنزال نعوش الجنود الملفوفة بالعلم الأمريكي، قبل أن يلتقي بعائلات الضحايا ويقدم لهم التعازي.

وتُعد هذه المراسم من أكثر المناسبات العسكرية حساسية في الولايات المتحدة، إذ تُقام لاستقبال رفات العسكريين الذين يلقون حتفهم أثناء أداء مهامهم خارج البلاد، بحضور قيادات عسكرية وأسر القتلى، ويُسمح بمشاركة الرئيس الأمريكي فيها وفق رغبة عائلات الضحايا.

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام أمريكية، فإن الجنود الأربعة لقوا مصرعهم في هجمات منفصلة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في كل من الأردن والعراق، ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران. وتضم قائمة القتلى الملازم أول تايلر جيمس فيهان، والرقيب أنجيل إس. رامبيرساد، والجندية إيزابيلا جونزاليس، والرقيب مايكل إيمانويل سوينتون.

وخلال حديثه للصحفيين على هامش المراسم، وصف ترامب استقبال جثامين الجنود بأنه "أصعب مهمة يؤديها كرئيس"، مؤكدًا أن لقاء أسر القتلى يمثل لحظة إنسانية مؤلمة، ومشددًا على تقديره لتضحيات أفراد القوات المسلحة الأمريكية. كما دافع عن سياسات إدارته العسكرية تجاه إيران، معتبرًا أن المواجهة تهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي ومنع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية، وفق تصريحاته.

وتأتي هذه المراسم في وقت يشهد فيه الصراع الأمريكي الإيراني تصعيدًا غير مسبوق، بعدما توسعت العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة في عدد من دول الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمريكية، إلى جانب تزايد الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة بشأن تكلفة الحرب وتداعياتها الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع التأييد الشعبي لاستمرار العمليات العسكرية.

وتعبر مشاركة ترامب شخصيًا في مراسم استقبال الجثامين عن رسائل سياسية وإنسانية في آن واحد، إذ تعكس حرص الإدارة الأمريكية على تكريم العسكريين الذين سقطوا خلال العمليات، بالتزامن مع استمرار التوتر العسكري مع إيران، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط السياسية الأمريكية لإيجاد مخرج دبلوماسي يحد من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.