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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نجوم بلا ألوان.. محمد صلاح يقود قائمة العمالقة العالقين في سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

مع اقتراب صافرة البداية لموسم 2026-2027، تعيش كرة القدم الأوروبية حالة من الترقب والإثارة خارج المستطيل الأخضر فبينما تستعد الأندية الكبرى لخوض تحديات موسم جديد، لا تزال مجموعة من أبرز نجوم اللعبة العالمية تبحث عن وجهتها المقبلة، في مشهد نادر يجمع أسماء صنعت المجد والألقاب لكنها وجدت نفسها فجأة بلا نادٍ.

وفي مقدمة هذه القائمة يبرز النجم محمد صلاح، الذي تحول رحيله عن ليفربول إلى أحد أكثر ملفات الميركاتو الصيفي إثارة للجدل.

محمد صلاح نهاية أسطورة وبداية فصل جديد

بعد تسعة أعوام حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية، أسدل محمد صلاح الستار على رحلته التاريخية مع ليفربول، تاركا خلفه إرثا يصعب تكراره في "أنفيلد".

ورغم أن موسمه الأخير لم يكن بنفس بريق المواسم السابقة، فإن قائد منتخب مصر أكد خلال كأس العالم 2026 أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق في أعلى المستويات.

قاد "الملك المصري" الفراعنة إلى الدور ثمن النهائي، وكان قريبًا من إقصاء الأرجنتين التي واصلت طريقها نحو النهائي، كما ظل أحد أكثر اللاعبين صناعة للفرص في البطولة.

واليوم، تترقب الجماهير وجهته الجديدة وسط اهتمام سعودي وأمريكي متزايد، بينما تبقى كل الاحتمالات مفتوحة.

فلاهوفيتش هداف يبحث عن فرصة للانفجار

في تورينو، انتهت رحلة الصربي دوشان فلاهوفيتش مع يوفنتوس بعد سنوات شهدت تألقا لافتا وإصابات متكررة ورغم تسجيله عشرات الأهداف بقميص "السيدة العجوز"، فإن خلافات مالية حالت دون استمراره.

ويُنظر إلى المهاجم الصربي باعتباره أحد أخطر المهاجمين المتاحين مجانًا في السوق، مع اهتمام متزايد من برشلونة وبشكتاش.

سانشو الموهبة التي تبحث عن نفسها

قبل سنوات، كان جادون سانشو مشروع نجم عالمي من الطراز الأول، لكن انتقاله إلى مانشستر يونايتد لم يحقق الأحلام المنتظرة وبين إعارات متكررة ومستويات متذبذبة، أصبح الجناح الإنجليزي في مفترق طرق حقيقي.

ويرى كثيرون أن العودة إلى الدوري الألماني، حيث بزغ نجمه مع بوروسيا دورتموند، قد تكون الفرصة المثالية لإحياء مسيرته.

غوريتسكا وكيسيه خبرة الوسط المطلوبة

في سوق يبحث عن التوازن والخبرة، يبرز الألماني ليون غوريتسكا والإيفواري فرانك كيسيه كخيارين مثاليين للعديد من الأندية الكبرى.

غوريتسكا يغادر بايرن ميونيخ بعد سنوات من حصد البطولات الأوروبية والمحلية، بينما يواصل كيسيه إثبات قيمته كلاعب يمتلك القوة البدنية والقدرة على قيادة خط الوسط، ما جعله هدفًا لعدد من أندية الدوري الإيطالي.

براندت وبيليغريني وغيريرو أسماء تنتظر المكالمة الحاسمة

يوليان براندت، أحد أكثر لاعبي دورتموند إبداعًا في السنوات الأخيرة، ما زال يبحث عن مشروع جديد يناسب قدراته الفنية. أما لورينزو بيليغريني، قائد روما السابق، فيقف أمام تحدٍ جديد بعد نهاية رحلة امتدت قرابة عقد من الزمن مع "الذئاب".

وفي الجهة الأخرى، يظل البرتغالي رافائيل غيريرو نموذجا للاعب متعدد المهام القادر على اللعب في أكثر من مركز، ما يجعله هدفا مغريا للعديد من الفرق الأوروبية.

سوق مشتعل قبل انطلاق الموسم

ومع تبقي أسابيع قليلة فقط على انطلاق المنافسات الأوروبية، تبدو سوق الانتقالات الحرة أكثر سخونة من أي وقت مضى فوجود أسماء بحجم محمد صلاح وفلاهوفيتش وسانشو وغوريتسكا دون عقود يمنح الأندية فرصة نادرة لتعزيز صفوفها بلا رسوم انتقال، ويجعل الأيام المقبلة مرشحة لمفاجآت مدوية قد تعيد رسم خريطة المنافسة في القارة العجوز قبل انطلاق الموسم الجديد.

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