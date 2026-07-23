الداعية الرقمي المؤثر محور اهتمام الأزهر.. تدريب جديد للوعاظ

في خطوة تعكس اهتمام الأزهر الشريف بتطوير أدوات الدعوة ومواكبة التحولات التكنولوجية، جاء التركيز على مفهوم الداعية الرقمي المؤثر ضمن فعاليات البرنامج التدريبي "الدعوة والذكاء الاصطناعي"، الذي تنفذه أكاديمية الأزهر العالمية بهدف إعداد كوادر دعوية قادرة على التعامل مع متغيرات العصر الرقمي بكفاءة ووعي.

وشهد البرنامج تقديم محاضرة علمية متخصصة بعنوان "الداعية الرقمي المؤثر"، ألقاها الدكتور عطية السيد، وكيل كلية التربية بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر، ومستشار رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتناولت المحاضرة بشكل موسع الأسس التي يقوم عليها نجاح الداعية في البيئة الرقمية، سواء من حيث البناء العلمي أو المهارات التقنية والتواصلية التي أصبحت ضرورة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الحديثة.

وأوضح المحاضر أن تحقيق التأثير الحقيقي على المنصات الرقمية لا يرتبط بكثرة النشر أو التواجد المستمر فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على جودة المحتوى المقدم، ومدى صدق الرسالة، وقدرة الداعية على مخاطبة الجمهور بمختلف فئاته بأسلوب معاصر يجمع بين عمق المرجعية الشرعية وحداثة أدوات التواصل.

كما تطرقت المحاضرة إلى أهمية استثمار المنصات الرقمية بشكل إيجابي في نشر القيم الإسلامية الصحيحة، مع ضرورة إنتاج محتوى دعوي هادف يتناسب مع طبيعة الجمهور واهتماماته، ويعكس الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي المعتدل.

وتم التأكيد على أن بناء هوية رقمية قوية للداعية أصبح من العوامل الأساسية في نجاحه، إلى جانب أهمية التفاعل المسؤول مع المتابعين، والالتزام بأخلاقيات النشر، بما يعزز الثقة ويزيد من مصداقية الخطاب الدعوي.

وتناول اللقاء كذلك دور الداعية في التصدي للأفكار المتطرفة والشبهات المنتشرة عبر الفضاء الإلكتروني، من خلال خطاب علمي رصين يعتمد على الحجة والمنطق، ويسهم في ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال التي يمثلها الأزهر الشريف.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن رؤية أكاديمية الأزهر العالمية الهادفة إلى رفع كفاءة الدعاة، وتزويدهم بالمهارات الحديثة التي تمكنهم من أداء رسالتهم الدعوية بفاعلية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. كما يسعى البرنامج إلى تجديد أساليب الدعوة وتعزيز حضور الخطاب الأزهري في البيئة الرقمية، بما يدعم قيم التعايش والسلام، ويواكب احتياجات المجتمعات المعاصرة.