ذروة الموجة الحارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية يوليو

تشهد مصر اليوم، الخميس، ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف المحافظات، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على أغلب الأنحاء، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونقله برنامج “صباح البلد”.

وأكدت الهيئة أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، مع استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة التي ترفع درجات الحرارة المحسوسة عن القيم المسجلة في الظل.

طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الظهيرة.

شبورة مائية ورياح على بعض المناطق

لفتت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، بما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وهو ما يساهم نسبيًا في تلطيف الأجواء ببعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 40 درجة للعظمى والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد: 41 درجة للعظمى والمحسوسة 43 درجة.

جنوب الصعيد: 43 درجة للعظمى والمحسوسة 44 درجة.

استمرار الموجة الحارة حتى نهاية يوليو

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الأجواء شديدة الحرارة بداية من غد، الجمعة، وحتى الثلاثاء 28 يوليو، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية أعلى من درجات الحرارة المسجلة في الظل.

وأضافت أن العظمى المتوقعة خلال الأيام المقبلة تتراوح بين:

38 و39 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

33 و36 درجة على السواحل الشمالية.

40 و43 درجة على محافظات جنوب البلاد.

كما تستمر فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، إلى جانب نشاط الرياح على فترات متقطعة.

نصائح لمواجهة الموجة الحارة

ينصح خبراء الأرصاد والمختصون باتباع عدد من الإرشادات لتجنب الإجهاد الحراري، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة.

متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أي تحديثات بشأن حالة الطقس.