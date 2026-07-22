حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس غدا .. توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار على مناطق من السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

كما توقعت الهيئة أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وأضافت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وأشارت إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة خليج السويس وخليج العقبة

وفيما يتعلق بخليج السويس وخليج العقبة، أوضحت الهيئة أن حالتهما ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الجديدة 40 27

6 اكتوبر 41 26

بنها 39 26

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 39 26

بلطيم 38 25

المنصورة 39 26

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 39 26

طنطا 38 25

دمياط 35 26

بورسعيد 35 26

الإسماعيلية 42 25

السويس 42 26

العريش 36 24

رفح 35 25

رأس سدر 40 28

نخل 41 24

كاترين 35 20

الطور 37 27

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 32

الغردقة 40 30

الإسكندرية 34 24

العلمين 33 23

مطروح 33 24

السلوم 36 25

سيوة 44 24

رأس غارب 38 28

سفاجا 39 30

مرسى علم 39 31

شلاتين 38 30

حلايب 35 29

أبو رماد 41 28

مرسى حميرة 37 30

أبرق 41 28

جبل علبة 41 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 40 24

بني سويف 40 24

المنيا 41 25

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادي الجديد 41 29

أبو سمبل 41 30

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 42 30

المدينة 47 34

الرياض 44 33

المنامة 43 35

أبوظبى 42 31

الدوحة 46 36

الكويت 49 34

دمشق 40 22

بيروت 31 26

عمان 34 23

القدس 32 22

غزة 32 26

بغداد 46 33

مسقط 37 31

صنعاء 28 15

الخرطوم 39 28

طرابلس 37 28

تونس 41 25

الجزائر 34 26

الرباط 28 19

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 31 14

إسطنبول 34 21

إسلام آباد 29 23

نيودلهي 32 27

جاكرتا 33 24

بكين 29 21

كوالالمبور 31 24

طوكيو 38 26

أثينا 32 22

روما 36 22

باريس 28 15

مدريد 40 23

برلين 22 13

لندن 27 17

مونتريال 25 16

موسكو 25 14

نيويورك 28 19

واشنطن 31 20

نواكشوط 33 26

أديس أبابا 22 13