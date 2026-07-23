قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البداية أمام أنجولا وجنوب السودان.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027
عيار21 تخطى 6 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم الخميس
رفضت الهبوط الاضطراري.. طبيبة مصرية تنقذ حياة راكب على متن طائرة بعد فقدانه الوعي
قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026
آخرهم انفجار إطار تريلا.. ‎3 وقائع أظهرت جدعنة وشهامة المصريين وقت الشدة
هايدي الشابوري: فوجئت بدخول رجلين إلى منزلي وأهلي مهَّدا لهما الطريق
من شاشة اللعبة إلى دائرة الاستقطاب .. خبير نفسي يُحذّر من استهداف الأطفال إلكترونيًا
عمرو سليمان: التكنولوجيا لم تنتزع دور الأسرة.. والرقابة الواعية هي مفتاح حماية الأبناء
الحرارة تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من الشبورة وارتفاع الأمواج بخليج السويس
شريف عامر: قصة من الخيال العلمي حصلت لما إصدار جديد من Chat GPT هرب من النظام واخترق شركة منافسة
خبير نفسي يحذر: ترك الأطفال بلا رقابة رقمية يفتح الباب للتأثر بالأفكار المتطرفة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هايدي الشابوري: فوجئت بدخول رجلين إلى منزلي وأهلي مهَّدا لهما الطريق

هايدي الشابوري
هايدي الشابوري
رحمة سمير

روت هايدي الشابوري فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة من أسرتها، تفاصيل اللحظات التي سبقت نقلها إلى مصحة نفسية، قائلة إنها فوجئت بدخول «اتنين رجالة طول بعرض» إلى منزل الأسرة، بينما كان أهلها «بيوسعوا لهم الطريق» حتى وصلا إليها داخل غرفتها.

وأضافت أن أحدهما عرّف نفسه بأنه «النقيب فلاني»، وعندما طلبت منه إبراز كارنيه إثبات الشخصية؛ رفض ذلك، ثم اصطحبها للحديث وسألها مباشرة: «هو إنتي بتتعاطي؟».

وتابعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها رفضت الاتهام، وقالت له: «أنا منظر واحدة بتتعاطى؟»، موضحة أنها خريجة كلية الحقوق بتقدير «جيد جدًا»، وحاصلة على ماجستير في القانون العام بتقدير «امتياز»، وتُحضّر للدكتوراه، وتعمل بمحكمة الاستئناف، مضيفة: «لا محتاجة إن أنا أتعاطى ولا حتى أنا دي بيئتي».

وأشارت إلى أنه أخبرها بأنه سيجري لها تحليلًا للتأكد، فوافقت على ذلك وشمرت ذراعها، إلا أنها فوجئت – بحسب روايتها – بإخراج حقنة مخدرة.

وأضافت أنها هرعت تستغيث بوالدتها وهي تصرخ: «يا ماما الحقيني... ده بيخدرني»، مؤكدة أن الشخص الذي حضر «ولا دكتور ولا ممرض... هي شركة شحن بتشحن الناس للمصحات». 

وقالت إن والدتها – وفق روايتها – أمسكت بها من شعرها وأعادتها إلى الغرفة، ثم كتمت فمها حتى لا يسمعها أحد، قبل أن تُحقن بالمخدر، مشيرة إلى أنها لم تستفق إلا أثناء الطريق إلى المصحة، ثم تلقت حقنة ثانية عندما بدأت تستعيد وعيها.

هايدي الشابوري رجلين الطريق الأسرة النقيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

أمم أفريقيا

أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لـ15.34 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي

أسعار الذهب محليًا

قفزة جديدة في أسعار الذهب محليا مدعومة بصعوده عالميا

جانب من الحدث

العاصمة الجديدة تستقبل رئيس جمهورية الجبل الأسود والسيدة الأولى

بالصور

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟

مسلسلات الأوف سيزون 2026.. أعمال جديدة تنتظر الجمهور بين التشويق والدراما الاجتماعية

مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد