هايدي الشابوري: فوجئت بدخول رجلين إلى منزلي وأهلي مهَّدا لهما الطريق

روت هايدي الشابوري فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة من أسرتها، تفاصيل اللحظات التي سبقت نقلها إلى مصحة نفسية، قائلة إنها فوجئت بدخول «اتنين رجالة طول بعرض» إلى منزل الأسرة، بينما كان أهلها «بيوسعوا لهم الطريق» حتى وصلا إليها داخل غرفتها.

وأضافت أن أحدهما عرّف نفسه بأنه «النقيب فلاني»، وعندما طلبت منه إبراز كارنيه إثبات الشخصية؛ رفض ذلك، ثم اصطحبها للحديث وسألها مباشرة: «هو إنتي بتتعاطي؟».

وتابعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها رفضت الاتهام، وقالت له: «أنا منظر واحدة بتتعاطى؟»، موضحة أنها خريجة كلية الحقوق بتقدير «جيد جدًا»، وحاصلة على ماجستير في القانون العام بتقدير «امتياز»، وتُحضّر للدكتوراه، وتعمل بمحكمة الاستئناف، مضيفة: «لا محتاجة إن أنا أتعاطى ولا حتى أنا دي بيئتي».

وأشارت إلى أنه أخبرها بأنه سيجري لها تحليلًا للتأكد، فوافقت على ذلك وشمرت ذراعها، إلا أنها فوجئت – بحسب روايتها – بإخراج حقنة مخدرة.

وأضافت أنها هرعت تستغيث بوالدتها وهي تصرخ: «يا ماما الحقيني... ده بيخدرني»، مؤكدة أن الشخص الذي حضر «ولا دكتور ولا ممرض... هي شركة شحن بتشحن الناس للمصحات».

وقالت إن والدتها – وفق روايتها – أمسكت بها من شعرها وأعادتها إلى الغرفة، ثم كتمت فمها حتى لا يسمعها أحد، قبل أن تُحقن بالمخدر، مشيرة إلى أنها لم تستفق إلا أثناء الطريق إلى المصحة، ثم تلقت حقنة ثانية عندما بدأت تستعيد وعيها.