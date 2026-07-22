هايدي الشابوري: عماد كان صديق شقيقي ووعد باتمام كل تجهيزات الزواج لإثبات تمسكه بي

قالت هايدي الشابوري فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إنّ قصتها بدأت عندما تعرفت على عماد، الذي كان في الأصل صديقًا لشقيقها أحمد، مؤكدة أن الإعجاب بينهما نشأ بصورة طبيعية، وأنه أخبرها منذ البداية بأنه يخشى رفض أسرتها بسبب ظروفه، لكنها ردت عليه بأن أهلها لن يعارضوا إذا وجدوا أنها متمسكة به.

وأضافت أنه وعدها بالحصول على مهلة لتوفير الشبكة والفرش والشقة وكل مستلزمات الزواج حتى يثبت لهم أنه «شاريكي»، مشيرة إلى أن ذلك جرى في حياة والدها قبل وفاته.

وتابعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ عماد كان يتردد كثيرًا على منزل الأسرة باعتباره صديقًا لشقيقها قبل إعلان مشاعر الإعجاب، ثم شعر شقيقها أحمد بوجود ارتباط بينهما فسألها عن حقيقة الأمر، فأخبرته بكل وضوح بأنها مرتاحة له وأنه وعدها باستكمال متطلبات الزواج.

وأردفت: «قلت له يا أحمد ادينا فرصة»، لافتة إلى أن شقيقها وافق في ذلك الوقت على استمرار التعامل بشكل طبيعي حتى يتأكد من التزام عماد بما وعد به. كما أوضحت أن والدتها كانت تحب عماد، وأن الأمور سارت بصورة طبيعية حتى وفاة والدها، قبل أن تبدأ مرحلة التجهيزات الفعلية للزواج.

وأشارت إلى أنه مع بدء الحديث عن قائمة المنقولات وكتب الكتاب، جلست والدتها مع عماد وسألته عن أبنائه من زواجه السابق، موضحة أنه أخبرها بأن أبناءه الأربعة يعيشون مع والدتهم، وأنه يلتزم بإرسال نفقاتهم شهريًا.

وواصل، أنه لو لم يكن قادرًا على إعالة أسرة جديدة لما تقدم للزواج. كما أوضحت أن الأسرة بدأت بعد ذلك في عرض طلباتها المتعلقة بالشبكة والذهب والفرش والشقة، وهي أمور كانت قد أبلغت عماد بها مسبقًا، مؤكدة أن الجميع كان يسير بصورة طبيعية في تلك المرحلة.

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