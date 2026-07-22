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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هايدي الشابوري: شقيقي حدد 30 يونيو موعدًا نهائيًا لإنهاء تجهيزات الزواج

فتاة بني سويف
فتاة بني سويف
رحمة سمير

قالت هايدي الشابوري فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إنّ الخلافات بدأت مع دخول ترتيبات الزواج مرحلتها النهائية، موضحة أن شقيقها أحمد أبلغها بأن أمام عماد مهلة حتى 30 يونيو لإنهاء جميع التزاماته من شبكة وذهب وتجهيزات، وأضاف لها أنه إذا لم يُنهِ ما عليه في الموعد المحدد فسيُغلق هذا الملف نهائيًا، مؤكدة أنها حاولت إقناعه بمنحه وقتًا إضافيًا، وقالت له: «صدقني قبل 30/6 هتلاقيه مخلص كل حاجة، بس اديله مهلة»، ثم طلبت تمديد المهلة حتى منتصف يوليو لاستكمال التشطيبات.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها أوضحت لشقيقها أن عماد يحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء من تشطيب الشقة المخصصة لإقامتهما.

وأكدت، أن الشقة كانت مملوكة له بالفعل، لكنه عرض عليها استئجار شقة مؤقتة إلى حين الانتهاء من تجهيز شقته الأساسية، وقال لها: «ممكن نقعد إيجار لحد ما أشطب الشقة بمزاجي»، مشيرة إلى أن الشقة المؤقتة كانت تقع في منطقة غرب بمدينة بني سويف.

وأكدت هايدي أن عماد هو من تولى شراء الأثاث بالكامل، بينما اقتصر ما قامت هي بشرائه على شاشة وركنة فقط، موضحة أن ذلك يتوافق مع العادات المتبعة في منطقتهم، حيث تتولى العروس تجهيز المطبخ.

وواصلت، أن عماد كان يسافر إلى القاهرة ويصور لها قطع الأثاث لتختار ما يناسبها، وكانت تبدي رأيها في كل قطعة قبل شرائها، مؤكدة أن تجهيزات المسكن كانت تسير وفق ما اتفقا عليه قبل أن تتطور الأزمة لاحقًا.

facebook.com/reel/1028351949911115/?locale=ar_AR  

هايدي الشابوري تجهيزات الزواج الزواج وذهب ترتيبات الزواج فتاة بني سويف

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