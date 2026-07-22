محافظ القليوبية يتابع إزالة أدوار مخالفة ببرج سكني في قليوب ويؤكد: لا تهاون مع البناء المخالف

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأدوار مخالفة بأحد الأبراج السكنية المقامة على مساحة 185 مترًا مربعًا بشارع القسم القديم بمدينة قليوب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، واستمرار جهود المحافظة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء.



ونُفذت أعمال الإزالة من خلال مجلس مدينة قليوب برئاسة اللواء وائل طاهر، رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث تمت إزالة الأدوار المخالفة فور رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بعدم السماح بأي مخالفات بناء أو تعديات على القانون.

وأكد محافظ القليوبية أن أجهزة المحافظة تواصل حملاتها المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء لرصد وإزالة أي مخالفات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط العمراني ومنع أي تعديات على منظومة التخطيط، بما يحافظ على حقوق المواطنين ومقدرات الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحزم مع جميع مخالفات البناء دون استثناء، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وشدد الدكتور حسام عبد الفتاح على استمرار أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة، وعدم السماح بأي محاولة للتحايل على القانون أو استغلال فترات الإجازات لاستئناف أعمال البناء المخالف، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم بكل حسم على الجميع دون تمييز، وأن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة الدولة لاستعادة الانضباط العمراني والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف.