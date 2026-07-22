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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق عامل للمفتى لاتهامه بقتل شاب في شبين القناطر

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته وآخرين بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني، وذلك على خلفية خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة ثاني جلسات شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر كمال جاويش.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين بيتوا النية على التخلص من المجني عليه بلال محمد عثمان سليم محمد بسبب خلافات سابقة مع المتهم الأول، حيث أعدوا أسلحة بيضاء واستدرجوه إلى مكان الواقعة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين باغتوا المجني عليه واعتدوا عليه بعدة طعنات باستخدام أسلحة بيضاء ، قاصدين إزهاق روحه، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته، وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

القليوبية محكمة بنها محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية

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