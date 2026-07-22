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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث دراجة نارية مع سيارة نقل بطريق بنها كفر شكر أمام قرية كفر عامر ورضوان التابعة لمدينة كفر شكر فيما أصيب اخر ببتر فى قدمه وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالى بوجود حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة نقل بطريق بنها كفر شكر أمام قرية كفر عامر ورضوان ووجود متوفين ومصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين إسعاف بقيادة العميد هشام أسامة مأمور مركز شرطة كفر شكر وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع أحمد . ع مقيم بقرية الرملة بمدينة بنها وإصابة أحمد . ج مقيم قرية الرملة بمدينة بنها بسبب حادث دراجة نارية مع سيارة نقل بسبب سوء حالة الطرق وكثرة الريجات والحفر وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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