الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اعتبارًا من الجمعة .. والعظمى بالقاهرة 37

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، موعد انكسار الموجة "شديدة الحرارة" التي تشهدها البلاد حاليًا، موضحة أن درجات الحرارة ستتراجع بشكل طفيف اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل مع مزيد من الانخفاض خلال الأسبوع القادم ، حيث ستسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب البلاد 44 درجة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الموجة الحالية (شديدة الحرارة) ستستمر حتى يوم غد الخميس، إلا أننا سنشهد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الجمعة مع عودة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ونصحت شاكر المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من 12 ظهرًا حتى 5 مساءً، مع تناول كميات كافية من المياه والمشروبات الرطبة على مدار اليوم ، وارتداء ملابس فاتحة اللون واستخدام واقي الشمس عند الخروج ، وتهوية الأماكن المغلقة باستمرار.

كما نصحت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي السيارات بعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وفحص نظام تبريد المحرك.