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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احمِ هاتفك من الانفجار.. خطوات سريعة لتبريده في الصيف

ارتفاع حرارة الهاتف
ارتفاع حرارة الهاتف
لمياء الياسين

تزداد الحاجة إلى القيام بتبريد الهواتف الذكية مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف حتى لا يتعرض هاتفك للتلف بسبب السخونة أو قد يتأثر عمر البطارية إليك أهم الخطوات التي يمكن اتباعها وفقا لموقع .tomsguide.

بيئة أكثر برودة

مع ظهور تحذير على الشاشة حول ارتفاع درجة الحرارة، يجب وقف تشغيل الهاتف والقيام بنقله إلى بيئة أكثر برودة وذلك بعيدا عن ضوء الشمس المباشر أوتركه حتى يبرد تماما.


يجب الامتناع عن استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة أو تركه قرب حرارة ويجب أيضا خلع حافظة الهاتف، وذلك لأن بعض الأغطية قد تحبس الحرارة.

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عدم  الهاتف في الجيب

عليك تجنب وضع الهاتف في الجيب مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك لأن حرارة الجو ستؤثر على حرارة الهاتف وعلى تبريده.

ترك هاتفك داخل السيارة

عليك عدم ترك الهاتف في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة كما توصى شركة أبل بعدم القيام باستخدام الهواتف الخاصة بها عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 35 درجة مئوية.

ويجب أيضا عدم وضع الهاتف أثناء شحنه أمام أشعة الشمس مباشرة وذلك حتى لا يتم نقل الكهرباء إلى بطارية الهاتف، ليتسبب ذلك في سخونة الهاتف وذلك أكثر من المعتاد.

 الهاتف تحت الوسادة

عليك عدم ترك الهاتف المحمول تحت وسادتك خلال الطقس الحار ، لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف إلى مستويات خطيرة

الهاتف في الفريزر

يعد من أكثر الهواتف التي يقوم بها الكثيرين هي ترك الهاتف في الفريزر لتبريده مما قد يؤدي إلى العديد من التحولات في درجات الحرارة السريعة التي يتعرض لها الهاتف وذلك عند وضعه في الفريزر وبعد تواجده في درجة حرارة مرتفعة ويعد الحل الأفضل هو القيام بإغلاق الهاتف ووضعه في مكان بارد وذلك لبعض الوقت الوقت حيبدأ في العودة إلى درجة حرارة الغرفة.

ارتفاع درجات الحرارة سخونة الهاتف إغلاق الهاتف حبس الحرارة درجة حرارة الغرفة

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