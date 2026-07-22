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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كشف لغز اختطاف رضيع في أسيوط خلال أقل من 10 ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيهاب عمر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل رضيع لم يتجاوز عمره شهرًا واحدًا، وإعادته إلى والدته خلال أقل من 10 ساعات من تلقي البلاغ.


وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من سيدة مقيمة بقرية عرب مطير باختفاء طفلها الرضيع في ظروف غامضة.


وعلى الفور، وجّه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة ضباط مباحث المركز، حيث بدأت عمليات الفحص وجمع المعلومات وتتبع خط سير مرتكب الواقعة.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عمة الطفل، والتي تعاني من عدم الإنجاب، إذ أوهمت زوجها المسافر للعمل بالخارج بأنها حامل، واستمرت في إخفاء الحقيقة طوال أشهر. 

ومع اقتراب موعد عودته، قررت اختطاف نجل شقيقها ونسبه إليها لإقناع زوجها بأنه طفلها.
وبتكثيف التحريات وتحديد مكان اختباء المتهمة، تمكنت قوات المباحث من إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطها، وعثر بحوزتها على الطفل بصحة جيدة، حيث تمت إعادته إلى والدته.


واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتحرر المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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