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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22-7-2026.. أعلى سعر في بنك قناة السويس

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل أعلى مستوى للشراء والبيع داخل بنك قناة السويس، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لتحركات سعر الصرف.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع، ليصبح أعلى سعر للعملة الأمريكية بين البنوك خلال منتصف التعاملات.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

جاء أعلى سعر للدولار اليوم في بنك قناة السويس عند:

51.34 جنيه للشراء.

51.44 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الكويت الوطني NBK وبنك HSBC نحو 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

51.29 جنيه للشراء.

51.39 جنيه للبيع.

وسجل السعر نفسه في بنك مصر والمصرف العربي الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر:

51.29 جنيه للشراء.

51.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك

وجاءت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء كالتالي:

البنك الشراء البيع

بنك قناة السويس 51.34 جنيه 51.44 جنيه

HSBC 51.31 جنيه 51.41 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK 51.31 جنيه 51.41 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB 51.31 جنيه 51.41 جنيه

بنك الإسكندرية 51.30 جنيه 51.40 جنيه

بنك مصر 51.29 جنيه 51.39 جنيه

البنك الأهلي المصري 51.29 جنيه 51.39 جنيه

المصرف العربي الدولي 51.29 جنيه 51.39 جنيه

QNB الأهلي 51.28 جنيه 51.38 جنيه

كريدي أجريكول 51.25 جنيه 51.35 جنيه

بنك البركة 51.25 جنيه 51.35 جنيه

البنك المركزي المصري 50.964 جنيه 51.101 جنيه

أسعار الدولار اليوم

تواصل أسعار الدولار في البنوك المصرية التحرك وفقًا لآليات العرض والطلب، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر، فيما يحرص العملاء على متابعة تحديثات أسعار الصرف لحظة بلحظة لاختيار أفضل سعر عند تنفيذ عمليات الشراء أو البيع.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر للدولار اليوم

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