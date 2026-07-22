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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مُضر؟ .. الحقيقة قد تفاجئك

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
أسماء عبد الحفيظ

هل النوم بدون وسادة صحي؟ يعتقد البعض أن النوم بدون وسادة يساعد على تقليل آلام الرقبة والظهر، بينما يرى آخرون أنه قد يسبب مشكلات في العمود الفقري.. والحقيقة أن الإجابة ليست واحدة للجميع، إذ يعتمد الأمر على وضعية النوم والحالة الصحية لكل شخص.

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مُضر؟

في هذا التقرير نستعرض فوائد وأضرار النوم بدون وسادة، ومن هم الأشخاص الذين قد يستفيدون منه، ومتى يكون استخدام الوسادة ضروريًا، وفقًا لما نشره موقع هيلثي.

فوائد النوم بدون وسادة

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك 

1- قد يفيد من ينامون على البطن

النوم على البطن يضع الرقبة في وضع ملتف لفترات طويلة، وقد تساعد إزالة الوسادة أحيانًا على تقليل زاوية انحناء الرقبة، مما يخفف الضغط على الفقرات لدى بعض الأشخاص.

2- قد يقلل آلام الرقبة في بعض الحالات

إذا كانت الوسادة مرتفعة جدًا، فقد تدفع الرأس إلى وضع غير طبيعي أثناء النوم، وهو ما يزيد من شد عضلات الرقبة. لذلك قد يشعر بعض الأشخاص براحة أكبر عند النوم بدونها أو باستخدام وسادة منخفضة.

أضرار النوم بدون وسادة

1- قد يسبب آلامًا لمن ينامون على الظهر

النوم على الظهر بدون وسادة قد يجعل الرأس في مستوى غير مريح، ما يؤدي إلى إجهاد عضلات الرقبة وعدم الحفاظ على الانحناء الطبيعي للعمود الفقري.

2- غير مناسب لمن ينامون على الجانب

الأشخاص الذين ينامون على أحد الجانبين يحتاجون عادة إلى وسادة تملأ المسافة بين الرأس والكتف، حتى يبقى العمود الفقري في خط مستقيم. النوم دون وسادة في هذه الحالة قد يسبب آلامًا في الرقبة والكتف.

3- قد يزيد من تيبس الرقبة

إذا لم تحصل الرقبة على الدعم الكافي أثناء النوم، فقد تستيقظ وأنت تشعر بالألم أو التصلب، خاصة إذا استمر ذلك لفترات طويلة.

ما أفضل وضعية للنوم؟

  • النوم على الظهر: يفضل استخدام وسادة متوسطة الارتفاع تدعم الرقبة دون أن ترفع الرأس كثيرًا.
  • النوم على الجانب: يفضل استخدام وسادة أكثر سماكة للحفاظ على استقامة العمود الفقري.
  • النوم على البطن: إذا لم تتمكن من تغيير هذه العادة، فقد تكون الوسادة المنخفضة جدًا أو عدم استخدامها أكثر راحة لبعض الأشخاص.

كيف تختار الوسادة المناسبة؟

  • لا تكون مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.
  • تدعم انحناء الرقبة الطبيعي.
  • تحافظ على استقامة الرأس مع العمود الفقري.
  • تُستبدل إذا فقدت شكلها أو أصبحت غير مريحة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من:

  • آلام رقبة مستمرة عند الاستيقاظ.
  • صداع متكرر في الصباح.
  • تنميل في الذراعين.
  • آلام شديدة في الكتف أو الظهر.
  • فقد يكون السبب مرتبطًا بطريقة النوم أو بمشكلة صحية تحتاج إلى تقييم طبي.
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