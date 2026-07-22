رئيس وأعضاء نادي قضاة مصر يزورون النيابة الإدارية لتهنئة المستشارة هدى عيسى بمنصبها

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، ظهر اليوم الأربعاء، وفدًا من المستشارين رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر يتقدمهم المستشار محمد رفعت رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها رئيسة لهيئة النيابة الإدارية.



جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

وخلال الزيارة أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ تقديرها لهذه الزيارة الكريمة، وما حملته من مشاعر صادقة تعكس عمق أواصر المودة والتعاون بين الهيئات والجهات القضائية، مؤكدةً حرص النيابة الإدارية على مواصلة رسالتها في إرساء العدالة وسيادة القانون، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل مع مختلف الجهات القضائية بما يخدم صالح الوطن.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمد رفعت رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، عن خالص تهانيه لـ المستشارة رئيسة هيئة النيابة الإدارية بمناسبة توليها مهام منصبها، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد، ومؤكدًا اعتزاز نادي القضاة بما يجمع الجهات والهيئات القضائية من روابط راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.