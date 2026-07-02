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وفاة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إثر انقلاب سيارته على محور 26 يوليو بالجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إثر انقلاب سيارته على محور 26 يوليو بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

لقي المستشار محمد مسعد الفخراني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مصرعه إثر انقلاب سيارته الملاكي أعلى محور 26 يوليو بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأوناش المرورية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن قائد السيارة فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلابها أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة المستشار محمد مسعد الفخراني في الحال.

وجرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.

انقلاب سيارته محور 26 يوليو الجيزة هيئة النيابة الإدارية نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

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