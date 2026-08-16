سويسرا تخصص 730 ألف دولار للحفاظ على دير كييف-بيتشيرسك لافرا

رحب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، بقرار سويسرا تخصيص نحو 730 ألف دولار للحفاظ على دير كييف-بيتشيرسك لافرا، وهو موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو وأحد أهم المعالم الروحية والثقافية في أوكرانيا.

ونقل موقع قناة "يو أيه تي في" الأوكرانية عن سيبيها قوله: "هذا الدعم مهم بشكل خاص في الوقت الحالي. فقبل شهرين فقط من الذكرى الـ 975 لتأسيس اللافرا، ضربت روسيا هذا الصرح الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت".

وشكر وزير الخارجية الأوكراني، سويسرا على هذا التعبير العملي عن التضامن، كما شكر مندوب المجلس الفيدرالي السويسري لأوكرانيا جاك جيربر؛ لانضمامه إلى المسؤولين الأوكرانيين في كييف بمناسبة التاريخ المهم.

وقال سيبيها: "معاً، نحن نحمي التراث الأوكراني — وهو جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي لأوروبا والعالم أجمع".