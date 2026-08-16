سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأحد

سجلت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري ارتفاعاً طفيفاً في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، 16 أغسطس 2026، وسط تباين ملحوظ في مستويات الصرف بين مختلف المؤسسات المصرفية.

وسجل البنك المركزي المصري متوسط سعر لصرف العملة الأوروبية الموحدة عند 58.05 جنيه للشراء و58.22 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أعلى مستويات الشراء، تصدر البنك العقاري المصري العربي القائمة بعد أن سجل أعلى سعر لشراء اليورو في القطاع المصرفي عند مستوى 58.01 جنيه.

وفي المقابل، قدم بنك إتش إس بي سي (HSBC) أدنى سعر لبيع اليورو للمواطنين والعملاء عند مستوى 58.08 جنيه.



سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر:57.87 جنيه للشراء، و58.27 جنيه للبيع.

بلغ اليورو البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 57.85 جنيه، وسعر البيع 58.28 جنيه.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 57.91 جنيه للشراء، و58.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو امام الجنيه المصري في المصرف المتحد: نحو 57.58 جنيه سعر الشراء اليورو مقابل 58.27 جنيه للبيع.