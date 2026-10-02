الجيش اليمني يحذر المدنيين من طرق تستخدمها مليشيا الحوثي في تعز

دعت القوات المسلحة اليمنية المواطنين وسائقي المركبات ووسائل النقل المدنية إلى تجنب المرور، حتى إشعار آخر، عبر عدد من الطرق في محافظة تعز والمناطق المتصلة بها، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي تستخدمها في تحركاتها ونقل إمداداتها العسكرية.

وأوضحت القوات المسلحة أن التحذير يشمل 19 طريقًا ومحورًا، أبرزها طريق صنعاء–ذمار–إب–القاعدة–الحوبان–جولة القصر، وطريق الحوبان–الدمنة–الراهدة–حيفان–القبيطة–المفاليس، إلى جانب طرق مفرق الذكرة–الستين–مفرق شرعب السلام–مفرق شرعب الرونة، وشرعب الرونة–الربيعي–هجدة–الكدحة–البرح–مفرق المخا.

كما شملت التحذيرات طرق الأقروض–سامع، والعيار–جبل حبشي، وشريع–خدير السلمي، وحوراء–فوفلة–سامع–خدير البدو، والخضراء–فوفلة–سامع–خدير البدو، إضافة إلى خدير السلمي–السلف من جهة الغرب، ومقوفلة–سربيت–السلف من جهة الشرق.

وامتد التحذير إلى طرق الكدحة–موزع–الوازعية–المخا، والوازعية–موزع–ذباب، ووادي الغيل–الوازعية–غيل بني عمر–جهة العجرم، والشريجة–الراسن، وخط الكدحة–الرونة، ووادي غيل بني عمر، والردف–شعبوه–موزع، والزويم–العجيد–موزع.

وأكدت القوات المسلحة أن منع المرور على هذه الطرق يستمر حتى إشعار آخر، داعية المدنيين إلى الالتزام بالتوجيهات وتجنب تلك المسارات حفاظًا على سلامتهم.