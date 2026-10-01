مخدرات وسلاح وحكم بالحبس.. تطورات جديدة في قضية شقيق الفنانة رنا رئيس

تطورات متسارعة شهدتها قضية عبد الله رئيس، شقيق الفنانة رنا رئيس، عقب توقيف السيارة في بيفرلي هيلز إلى تسليم نفسه لتنفيذ حكم الحبس بعدما أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمًا بحبسه سنة مع الشغل على خلفية اتهامات تتعلق بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض ومخالفات مرورية.

القصة بدأت بتوقيفه في منطقة بيفرلي هيلز، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية سيارة يقودها دون لوحة معدنية خلفية، لتكشف عملية التفتيش عن مضبوطات أثارت جدلًا، قبل أن تنتهي القضية بحكم قضائي وتسليمه نفسه لتنفيذ العقوبة.

سلّم عبد الله رئيس، شقيق الفنانة رنا رئيس، نفسه للأجهزة الأمنية والجهات المختصة، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه بالحبس لمدة سنة مع الشغل، في القضية المتهم فيها بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وحيازة سلاح أبيض وعبوة رذاذ، إلى جانب اتهامه بقيادة سيارة دون لوحات معدنية خلفية وتحت تأثير مواد مسكرة.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه في القضية، والتي تضمنت حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بقيادة السيارة.

وجاء تسليم المتهم نفسه للجهات المختصة تمهيدًا لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن قوة أمنية من إيقاف سيارة ملاكي كان يقودها المتهم بمنطقة بيفرلي هيلز، بعدما تبين عدم وجود اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة.

وبتفتيش السيارة، عثرت الأجهزة الأمنية داخلها على حقيبة سوداء، وبداخلها قطعتان من جوهر الحشيش المخدر، ومطواة قرن غزال، وعبوة رذاذ للدفاع عن النفس، وزجاجة مشروبات كحولية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 100 دولار.

وخلال التحقيقات، نفى المتهم صلته بالمضبوطات التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل السيارة، مؤكدًا أن مبلغ الـ100 دولار هو الشيء الوحيد الذي يخصه من بين المضبوطات، موضحًا أنه جزء من مصروفاته الدراسية.

كما أوضح المتهم أن اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة سقطت قبل الواقعة بيومين، نتيجة تعرض السيارة لاصطدام مروري، مشيرًا إلى أنه كان عائدًا من الجامعة برفقة عدد من زملائه وقت إيقاف السيارة.

واستندت القضية، بحسب أوراقها، إلى محضر الضبط والتحريات الأمنية، إلى جانب تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المضبوطات، قبل أن تنظر محكمة جنح الشيخ زايد القضية وتصدر حكمها بالحبس لمدة سنة مع الشغل.