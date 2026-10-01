ملك البحرين يوجّه رسالة شكر وتقدير إلى شيخ الأزهر: جهوده عظيمة في تعزيز الحوار ودعم قضايا الأمة

وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، رسالة شكر وتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أعرب خلالها عن تقديره لجهود فضيلته في إرساء قيم الأخوة ولمّ شمل الأمة الإسلامية.

وأشاد بالجهود التي يبذلها شيخ الأزهر في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم التسامح والسلام والتعايش بين الأديان.

وأعرب حمد بن عيسى عن سعادته بإهداء فضيلة الإمام الأكبر نسخة أصلية لجلالته من الكتاب التذكاري للنسخة الأولى من مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي، الذي استضافته مملكة البحرين العام الماضي، إلى جانب كتاب «مائة سؤال في المنهج والعقيدة»، مشيرًا إلى ما تحمله هذه الإصدارات من معانٍ وقيم راسخة.

تعزيز قيم التسامح

وأكد أن هذه المشروعات العلمية التي يقدمها علماء الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، بما تتضمنه من معانٍ وقيم راسخة وفوائد جمة؛ تعزز قيم التسامح والاعتدال، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن روح الأزهر الشريف ودوره في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين.

وأشار ملك البحرين إلى أن ما تحمله هذه القيم من تقدير ورعاية ودعم أصبحت من ثوابت سياسة بلاده في تعزيز الحوار بين المسلمين وبين الأديان، وبناء مستقبل مشترك من أجل السلام.