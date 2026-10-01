رائحة الفم الكريهة.. أخطاء شائعة وطرق التخلص منها

رائحة الفم الكريهة من المشكلات المزعجة التي تسبب الإحراج لدى كثيرين، وقد تدفع البعض إلى تجنب الحديث مع الآخرين أو الشعور بالقلق بشأن رائحة النفس، لكن تجاهل المشكلة أو الاكتفاء باستخدام غسول الفم قد لا يكون كافيًا للتخلص منها، خاصة إذا كانت ناتجة عن سبب يحتاج إلى علاج.

هل غسول الفم يعالج رائحة الفم الكريهة؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية حذرت الطبيبة العامة راج أرورا (Dr Raj Arora) من الاعتماد على غسول الفم باعتباره حلًا سريعًا لرائحة الفم الكريهة، مشيرة إلى أهمية الانتباه إلى نظافة اللسان والبحث عن الأسباب المحتملة وراء استمرار الرائحة.

وقد يساعد غسول الفم على تحسين رائحة النفس بصورة مؤقتة، لكنه ليس بالضرورة حلًا للمشكلة الأساسية، خاصة إذا كانت الرائحة مستمرة أو مرتبطة بمشكلة في الفم أو الأسنان.

ولذلك، فإن الاعتماد على الغسول وحده دون الاهتمام بنظافة الفم أو تحديد سبب الرائحة قد لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، كما أن تأثيره يختلف بحسب مكوناته والسبب الذي أدى إلى ظهور المشكلة.

هل غسول الفم يعالج رائحة الفم الكريهة؟

تنظيف اللسان خطوة مهمة للتخلص من رائحة الفم

لا تقتصر العناية بصحة الفم على تنظيف الأسنان فقط، بل تشمل أيضًا تنظيف اللسان بصورة منتظمة.

وتتراكم على سطح اللسان بقايا الطعام والبكتيريا، ما قد يساهم في ظهور رائحة غير مرغوبة. لذلك، يُنصح بالاهتمام بتنظيف اللسان بلطف باستخدام فرشاة الأسنان أو أداة مخصصة لتنظيفه، إلى جانب تنظيف الأسنان بانتظام.

كما يساعد الاهتمام بنظافة الفم بصورة عامة على تقليل تراكم البكتيريا وبقايا الطعام التي قد تساهم في ظهور رائحة الفم الكريهة.

رائحة الفم الكريهة؟

حصوات اللوزتين قد تكون سببًا غير متوقع

من الأسباب التي قد لا ينتبه إليها البعض وجود حصوات اللوزتين، وهي تجمعات صغيرة تتكون داخل الشقوق الموجودة في اللوزتين، وقد تحتوي على بقايا الطعام والبكتيريا ومواد أخرى.

وقد تسبب هذه الحصوات رائحة فم كريهة لدى بعض الأشخاص، خاصة عندما تتراكم داخل اللوزتين، وهو ما يجعل استمرار الرائحة رغم الاهتمام بنظافة الأسنان سببًا يستدعي البحث عن عوامل أخرى محتملة.

وإذا تكررت المشكلة أو صاحبتها آلام في الحلق أو صعوبة في البلع، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

رائحة الفم الكريهة؟

هل اختبار رائحة الفم في المنزل دقيق؟

أشار تقرير ديلي ميل إلى أن اختبار شم رائحة الفم باستخدام اليد أو ما يُعرف باختبار «الكوب والشم» ليس وسيلة موثوقة بالضرورة لتحديد طبيعة رائحة النفس.

فقد لا تعكس النتيجة التي يلاحظها الشخص بنفسه رائحة فمه بصورة دقيقة، لذلك لا ينبغي الاعتماد على هذا الاختبار وحده للحكم على وجود المشكلة أو شدتها.

رائحة الفم الكريهة؟

متى تحتاج رائحة الفم الكريهة إلى استشارة الطبيب؟

إذا استمرت رائحة الفم رغم تنظيف الأسنان واللسان بانتظام، فمن المهم عدم الاكتفاء بإخفائها باستخدام المنتجات المعطرة، بل البحث عن السبب المحتمل.

وقد ترتبط المشكلة بمشكلات الأسنان واللثة أو جفاف الفم أو تراكم البكتيريا، وفي بعض الحالات قد تكون هناك أسباب صحية أخرى تحتاج إلى تقييم طبي.

ويمكن لطبيب الأسنان المساعدة في اكتشاف مشكلات الفم والأسنان وعلاجها، بينما قد تكون هناك حاجة إلى مراجعة طبيب آخر إذا لم يتضح السبب من خلال فحص الفم.