الأهلي يهزم الزمالك ويحصد برونزية مونديال الأندية لكرة اليد

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للأندية لكرة اليد؛ بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 30-25، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في العاصمة الإدارية الجديدة، لتحديد صاحب المركز الثالث.

الأهلي يهزم الزمالك ويحصد برونزية مونديال اليد

شهدت بداية المباراة حالة من الهدوء والحذر من جانب الفريقين، في ظل الاعتماد على التنظيم الدفاعي، قبل أن ينجح الأهلي في فرض أفضليته تدريجيًا، وينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 19-13.

وواصل الأهلي تفوقه مع انطلاق الشوط الثاني، ونجح في الحفاظ على فارق مريح وتوسيع الفارق خلال فترات من اللقاء، بينما حاول الزمالك العودة في الدقائق الأخيرة وتقليص الفارق، إلا أن محاولاته لم تكن كافية لتغيير نتيجة المباراة، ليحسم الأهلي المواجهة لصالحه ويتوج بالبرونزية.

وتعد هذه الميدالية البرونزية الثانية في تاريخ مشاركات الأهلي بالبطولة؛ بعدما سبق له تحقيقها في نسخة 2024، بينما حصل الفريق على الميدالية الفضية في نسخة 2007.

وكان الأهلي قد تأهل للمنافسة على البرونزية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما وصل الزمالك إلى مباراة تحديد المركز الثالث عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى.

وأقيمت منافسات البطولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط مشاركة عدد من أبرز أندية العالم، واختتمت منافساتها اليوم الخميس بالمباراة النهائية.