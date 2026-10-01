بوتين يتوعد باستخدام "كل أنواع الأسلحة" في حال الهجوم على “كالينينجراد”

لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام "كل أنواع الأسلحة" بما فيها النووية، إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي منطقة كالينينجراد، لكنه شدد على أن الكرملين لا ينوي المبادرة بالهجوم على أي طرف.

كل الخيارات مطروحة لحماية السيادة

وقال بوتين خلال منتدى فالداي السياسي: "إذا وصل الأمر إلى هجوم مباشر ضد روسيا، وبالتحديد ضد كالينينجراد، فستكون مسألة استخدام كل أنواع الأسلحة التي نمتلكها مطروحة".

وأوضح أن وقوع أي هجوم مباشر يستهدف الأراضي الروسية، وتحديداً كالينينجراد، سيجعل استخدام الترسانة العسكرية الشاملة المملوكة للبلاد مطروحاً فعلياً للتنفيذ لحماية السيادة.

تحذير من استهداف مصانع الذخائر الأوروبية

وحذر الرئيس الروسي من المخاطر المرتبطة باستمرار التصعيد في الصراع، مشيراً إلى أن المصانع المنتجة للذخائر في الدول الأوروبية الموجهة لدعم أوكرانيا ستكون ضمن الأهداف المحتملة في حال اتساع رقعة المواجهة.

الكرملين: بوتين أصدر جميع التعليمات لضمان أمن كالينينجراد

في السياق ذاته، أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر جميع التعليمات اللازمة لضمان أمن مقاطعة كالينينجراد.

وقال باتروشيف خلال اجتماع عمل مع حاكم مقاطعة كالينينجراد أليكسي بيسبروزفانيخ: "ناقشنا مسألة ضمان أمن مقاطعة كالينينجراد.. وقد أصدر الرئيس جميع الأوامر اللازمة للجهات المعنية، وهي تعمل بجد على هذا الأمر".

باتروشيف: ردنا سيكون كافياً وسريعاً.. والناتو سيندم

وأوضح باتروشيف أنه إذا حاول حلف الناتو تنفيذ تهديداته ضد المقاطعة، فسيكون رد روسيا كافياً وسريعاً وسيندم الحلف على أفعاله.

وأضاف: "أسمع بانتظام تصريحات من الغرب، وخاصة من حلف الناتو، الذي يصور نفسه على أنه في موقف دفاعي. في الواقع، هو ليس كذلك على الإطلاق؛ إنه كتلة عدوانية للغاية، ويتصرف بعدوانية، وتصريحاته عدائية".

وتابع: "لن يتمكنوا من تنفيذ أي تهديدات؛ ستبقى مجرد كلمات، إذا حاولوا القيام بأي شيء، فسيكون هناك رد كاف وسريع؛ لقد أكدنا ذلك مراراً، وسيتغير كل شيء تماما، إذا شنوا أي أعمال عسكرية عدوانية، فسوف يندمون عليها".