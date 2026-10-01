500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

تبدأ اليوم وزارة الداخلية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيض أسعار تراخيص السيارات و رخصة القيادة، ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة استخراج رخصة القيادة والأسعار وقيمة التخفيض الجديدة وكذلك الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة قيادة.

تخفيض إصدار رخصة القيادة 500 جنيه

وتشمل التيسيرات الجديدة من جانب وزارة الداخلية، تخفيض تكاليف إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بمبلغ يصل إلى 500 جنيه قيمة التخفيض، إلى جانب خفض قيمة إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمبالغ تتراوح ما بين 400 و600 جنيه قيمة التخفيض.

تخفيض تكلفة ترخيص الدراجة النارية

كما امتدت التخفيضات لتشمل تراخيص الدراجات الآلية؛ حيث تقرّر خفض قيمة ترخيص الدراجات النارية الخفيفة لتصبح 500 جنيه بدلاً من 700 جنيه، إضافة إلى تخفيض رسوم تراخيص الدراجات النارية لتسجّل 500 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً.

شروط استخراج رخصة القيادة

وفقًا للإدارة العامة للمرور، يشترط لمنح رخصة قيادة أن تتوافر الشروط الآتية: ​

-ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

- اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه.

- الخضوع لفحص طبي شامل في القومسيون الطبي أو أحد المراكز المُعتمدة من وزارة الداخلية يشمل:

- سلامة الجسم والسمع، ودرجة الإبصار.

- الخلو من الأمراض العقلية.

- الخلو من الأمراض الصدرية النوعية.

- عدم الإصابة بأمراض الصرع أو الجزام.

- تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي أو المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.

خطوات استخراج رخصة القيادة الخاصة لأول مرة

تبدأ إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة بإحضار نموذج 256 إلى المرور للحصول على الرخصة، ثم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع، إلى جانب صورة من شهادة التخرج مع الاطلاع على الأصل.

بعد ذلك، يستخرج طالب الرخصة شهادتين طبيتين، إحداهما للباطنة والأخرى للعيون، لإثبات اللياقة الطبية، ويتم عملهما بوحدة المرور، كما يتم إجراء فحص فصيلة الدم في الوحدة نفسها.

ويتعين على المتقدم كذلك تقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 في 6، وتقديم تحليل المخدرات الصادر من الجهات المعتمدة قبل تسليمه رخصة القيادة.

وتتضمن المرحلة الأخيرة من الإجراءات اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور، بما يسمح باستكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على الرخصة.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

وحدّدت الإدارة العامة للمرور المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة، كالتالي:

نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة وتقديمه إلى القسم المختص.

ما يثبت شخصية طالب استخراج الرخصة ومحل الإقامة وعمره.

اللياقة الطبية لرخصة قيادة «خاصة - جرار زراعي - دراجة نارية خاصة».

اللياقة الطبية لرخصة قيادة «ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام».

شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بالراغب في استخراج الرخصة.

نجاح الطالب في الاختبار الفني أو الإعفاء من الاختبار الفني.

رسم إصدار الرخص المؤمنة.

سداد الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة.

شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون «في حالة التجديد».

تكاليف استخراج رخصة القيادة الخاصة

يبلغ إجمالي تكلفة استخراج رخصة القيادة الخاصة في 2026، حوالي 1140 جنيهًا كإجمالي تقريبي ، وبعد قرارات الداخلية الأخيرة ، يتم توقيع تخفيض يصل إلى 500 جنيه على رسوم تراخيص السيارات ورخصة القيادة ، و تشمل التكلفة الإجمالية ما يلي:

615 جنيهًا رسوم الضريبة والتأمين الإجباري.

285 جنيهًا رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم.

150جنيهًا رسوم نموذج 256 واستمارة البيانات.

90 جنيهًا رسوم ملف الحافظة وطابع الشرطة واختبار الإشارات.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل إقامة مقدم الطلب.

تقديم المستندات المطلوبة إلى شباك المرور المختص.

إجراء الكشف الطبي المطلوب والحصول على الشهادات اللازمة.

شراء نموذج 256 مرور وتقديمه مع المستندات الأخرى.

اجتياز اختبارات القيادة النظرية والعملية.

دفع الرسوم المقررة، ثم استلام الرخصة بعد الموافقة النهائية.