سيرجيو راموس يدافع عن كريستيانو رونالدو: رونالدو أكبر من البرتغال ومنحها هوية كروية

علق سيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق علي أزمة كريستيانو رونالدو نجم النصر ورحيله المفاجئ عن معسكر منتخب البرتغال.
وقال راموس في تصريحات صحفيه :" يقول الناس إن كريستيانو رونالدو ليس أكبر من البرتغال. آسف يا رفاق، لكن رونالدو أكبر من ذلك البلد.
وأضاف: "لقد منح البرتغال هوية كروية يمكن للعالم الاعتراف بها لا يمكنك محو كل ما فعله بسبب لحظة صعبة واحدة.
وتابع :" إذا أدارت البرتغال ظهرها له الآن، يجب أن تتذكر من حمل تلك القميص لسنوات عديدة.
وتابع :" يستحق الأساطير الاحترام، خاصة عندما يقترب فصلهم من النهاية.
واختتم :" قد يبتعد كريستيانو عن البرتغال، لكن إرثه مع ذلك البلد لن يبتعد أبداً".