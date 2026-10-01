سيرجيو راموس يدافع عن كريستيانو رونالدو: رونالدو أكبر من البرتغال ومنحها هوية كروية

علق ‏سيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق علي أزمة كريستيانو رونالدو نجم النصر ورحيله المفاجئ عن معسكر منتخب البرتغال.

وقال راموس في تصريحات صحفيه :" ‏يقول الناس إن كريستيانو رونالدو ليس أكبر من البرتغال. آسف يا رفاق، لكن رونالدو أكبر من ذلك البلد.

وأضاف: "‏لقد منح البرتغال هوية كروية يمكن للعالم الاعتراف بها ‏لا يمكنك محو كل ما فعله بسبب لحظة صعبة واحدة.

وتابع :" ‏إذا أدارت البرتغال ظهرها له الآن، يجب أن تتذكر من حمل تلك القميص لسنوات عديدة.

وتابع :" ‏يستحق الأساطير الاحترام، خاصة عندما يقترب فصلهم من النهاية.

واختتم :" ‏قد يبتعد كريستيانو عن البرتغال، لكن إرثه مع ذلك البلد لن يبتعد أبداً".