عموتة يجهز أشرف داري واتجاه لاستبعاد أشرف بن شرقي أمام بترول أسيوط

بدأ النادي الأهلي الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بعد التوقف الدولي الجاري وقبل لقاء القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري

ويجهز المغربي حسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي حاليا المدافع أشرف داري من أجل الظهور مع الفريق في المباريات المقبلة.

ويفكر المغربي عموتة لمنح أشوف داري فرصة الظهور مع الفريق في مباراة بترول أسيوط بكأس عاصمة مصر من أجل تجهيزه لباقي مباريات الموسم.

ووفقا للإعلامي خالد الغندور، فإن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني للأهلي باستبعاد أشرف بن شرقي من مباراة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر لتجهيزه للقمة.

وأضاف الغندور: عموتة يدرس دخول رضا سليم قائمة الأهلي في مباراة بترول أسيوط بجانب حسين الشحات مع استبعاد بن شرقي من المواجهة.

واختتم، هناك رغبة في دخول رضا سليم مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة حتى حسم مصيره في يناير.