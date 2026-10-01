سمير كمونة: منتخب مصر شرفنا أمام جنوب السودان.. وحسام عبدالمجيد سيكون إضافة قوية للأهلي

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر قدم أداءً مميزًا خلال مواجهة جنوب السودان، مشيرًا إلى أن الفوز كان مهمًا في ظل الظروف التي سبقت المباراة.

وقال كمونة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "مبروك لمنتخب مصر، حاجة تشرف أداء ونتيجة، رغم الأحداث التي شهدها المعسكر قبل المباراة".

وأضاف: "المنتخب شرفنا ودي البداية الصحيحة، وياريت نترك كل الخلافات من أجل منتخب مصر".

وتابع: "أي شخص ينجح بتلاقي ناس موجودة تتحدث وتحاول تصدر أزمات من أجل رحيله، وده ما حدث مع حسام حسن".

وأوضح: "حسام حسن خاض مواجهة جنوب السودان وحقق الفوز، رغم العديد من الغيابات التي عانى منها المنتخب".

واستطرد: "منتخب مصر حقق مكاسب كثيرة من المباراة، بعودة مرموش وإبراهيم عادل للتسجيل، بجانب تألق حمزة عبدالكريم".

وأشار إلى حمزة عبدالكريم قائلًا: "حمزة عبدالكريم لازم ندعمه، وكلنا بنفتخر بيه".

وعن حسام عبدالمجيد، قال: "في حالة انتقال حسام عبدالمجيد إلى الأهلي سيكون إضافة لخط الدفاع، وهو نجم كبير يشرفنا، وأتمنى انضمامه للأهلي، وده مش عيب ولا حرام، خصوصًا أنه رحل من الزمالك ومحترف في أوروبا حاليًا".

واختتم سمير كمونة تصريحاته قائلًا: "رامي ربيعة يقدر يلعب سنتين أو ثلاثة كمان، وهو محافظ على نفسه".