«بالمشاركة والحوار نبني المستقبل».. الرئيس السيسي يُعلن إطلاق الجلسات التحضيرية وموقع «منتدى مصر 2026»

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ «منتدى مصر 2026»، لبدء فتح باب تسجيل الحضور، وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدًا لانعقاد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ودعا رئيس الجمهورية كافة مؤسسات الدولة، والخبراء، وأطياف الشعب المصري بمختلف توجهاتهم، إلى التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى، وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم للتفاعل مع القضايا المطروحة.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية التكاتف والمشاركة الوطنية في هذه الفعالية، قائلًا: «بالمشاركة والحوار، نبني معًا مستقبل وطننا».



