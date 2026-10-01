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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«بالمشاركة والحوار نبني المستقبل».. الرئيس السيسي يُعلن إطلاق الجلسات التحضيرية وموقع «منتدى مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ «منتدى مصر 2026»، لبدء فتح باب تسجيل الحضور، وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدًا لانعقاد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ودعا رئيس الجمهورية كافة مؤسسات الدولة، والخبراء، وأطياف الشعب المصري بمختلف توجهاتهم، إلى التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى، وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم للتفاعل مع القضايا المطروحة.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية التكاتف والمشاركة الوطنية في هذه الفعالية، قائلًا: «بالمشاركة والحوار، نبني معًا مستقبل وطننا».


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السيسي الجلسات التحضيرية الموقع الإلكتروني منتدى مصر 2026 أهمية التكاتف والمشاركة

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